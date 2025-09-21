Este sábado en el Estadio Akron, Chivas recibe al Toluca para la Jornada 9 del Apertura 2025, de la Liga MX, esperando volver al camino del triunfo, luego de haber igualado sin anotaciones frente a Tigres durante la semana en choque pendiente de la Fecha 1. No obstante, el Rebaño Sagrado ha comenzado perdiendo el cotejo, ya que el portugués Paulinho Dias hizo de las suyas, lo mismo que Jesús Gallardo para tener a los choriceros venciendo 0-2.

Tras algunos avisos, al minuto 21 vino el primer tanto de la visita a través de Paulinho. Alexis Vega lanzó un pase filtrado entre los defensores para encontrar al goleador lusitano y aun cuando el arquero Raúl Rangel salió de forma correcta, la pelota le volvió a quedar al atacante tras contar con la suerte del rebote para mandar a guardar el esférico.



Para mala suerte del equipo tapatío, no pasaron más de cinco minutos para recibir otra diana a través de Gallardo. Vega cobró un tiro de esquina desde el lado izquierdo para que el seleccionado nacional apareciera solo y cabeceara de gran forma para batir el arco. Dicha jugada, ya había ocurrido minutos antes, al 18', con El Tala deteniendo el remate, pero la defensa no se aprendió la táctica fija rival.

¡GOL DE LOS DIABLOS! 👹👹⚽️⚽️



El campeón no perdona y en menos de 30 minutos ya lo gana 0-2 en el Akron, Pahulinho abrió el marcador y Jesús Gallardo puso la ventaja de 2-0. pic.twitter.com/cjH8yanwiW — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) September 21, 2025

Apenas a los tres minutos, el actual campeón del fútbol mexicano mostró porque se coronó el semestre pasado, ya que en una jugada colectiva entre Vega, el argentino Nicolás Castro y El Canelo, todo acabó con este último sacando un tiro raso dentro del área que logró desviar el guardameta Raúl Rangel.

El Oso Glez le pone 3/4 de gol dentro del área del Toluca a Efrain Álvarez y falla lo que tenia que ser el 1err gol. Empiezan las dudas de porqué Álvarez esta fallando penales y goles que debería terminar. Sera la presión de querer hacer bien las cosas y No salirte lo que haces? pic.twitter.com/WLwSOEgLVC — NotiChivas (@cenmeil64gmail) September 21, 2025

A los 8 minutos vino el turno del Guadalajara, con Efraín Álvarez perdiéndose el chance de abrir el marcador. Santi Sandoval le dejó el esférico a Rubén ‘Oso’ González, que dentro del área le dejó un bombón al extremo, sin embargo, su disparo fue muy deficiente.