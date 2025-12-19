Villarreal vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 17 de LaLiga nos regala uno de los partidos más atractivos de la temporada. El Estadio de la Cerámica abre sus puertas este domingo para un enfrentamiento entre dos equipos que viven un momento dulce en el campeonato doméstico.

El Villarreal de Marcelino, pese a sus recientes tropiezos en Copa y Europa, se ha consolidado en el podio de la tabla. Enfrente tendrá al líder indiscutible, un FC Barcelona que llega lanzado y busca cerrar el año con un golpe de autoridad.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Villarreal vs Barcelona?

Ciudad : Villarreal, España

: Villarreal, España Fecha : domingo 21 de diciembre

: domingo 21 de diciembre Horario : 10:15 (hora de EE.UU. ET), 09:15 horas (México), 16:15 horas (España)

: 10:15 (hora de EE.UU. ET), 09:15 horas (México), 16:15 horas (España) Estadio: Estadio de la Cerámica

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Villarreal vs Barcelona en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+, Fubo México Sky Sports Sky+ España DAZN LaLiga DAZN

Últimos cinco partidos del Villarreal

Rival Resultado Competición Racing de Santander 1-2 D Copa del Rey FC Copenhague 2-3 D UEFA Champions League Getafe 2-0 V LaLiga Real Sociedad 3-2 V LaLiga Antoniano 5-1 V Copa del Rey

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Guadalajara 0-2 V Copa del Rey Osasuna 2-0 V LaLiga Eintracht Frankfurt 2-1 V UEFA Champions League Real Betis 5-3 V LaLiga Alavés 3-1 V LaLiga

Racing Santander v Villarreal - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

Últimas noticias del Villarreal

El Submarino Amarillo llega herido en su orgullo tras la eliminación copera ante el Racing y la derrota europea, pero en LaLiga es una máquina fiable, acumulando cinco victorias al hilo. Sin embargo, la enfermería es un problema grave para Marcelino.

Logan Costa, Willy Kambwala y Pau Cabanes son bajas de larga duración en defensa, mientras que Thomas Teye tampoco llega. A esto se suman las ausencias por Copa África de Ilias Akhomach y Pape Gueye. Las dudas de última hora de Juan Foyth y Sergi Cardona complican aún más el panorama defensivo. La gran noticia es el regreso de Gerard Moreno y Dani Parejo, quienes apuntan al once para liderar al equipo.

Últimas noticias del Barcelona

El conjunto de Hansi Flick vive una realidad opuesta en cuanto a sensaciones globales: líder sólido con 43 puntos, vivo en todas las competiciones y con un ataque demoledor que promedia casi 3 goles por partido recientemente.

En cuanto a bajas, el equipo sigue sin contar con Ronald Araújo, Gavi y Dani Olmo, quienes no volverán hasta 2026. Flick mantendrá el bloque que le ha funcionado, con la duda táctica de si dar entrada a Fermín López o mantener el esquema con Marcus Rashford y Raphinha alimentando a Lewandowski o Ferran Torres.

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

Posibles alineaciones

Villarreal

Portero : Luiz Júnior

: Luiz Júnior Defensas : Pau Navarro, Juan Foyth, Rafa Marín, Renato Veiga

: Pau Navarro, Juan Foyth, Rafa Marín, Renato Veiga Centrocampistas : Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro

: Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro Delanteros: Ayoze Pérez, Georges Mikautadze.

Barcelona

Portero : Joan García

: Joan García Defensas : Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde

: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde Centrocampistas : Eric García, Pedri

: Eric García, Pedri Medios Ofensivos: Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford

Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford Delantero: Ferran Torres

Pronóstico SI

Aunque el Villarreal en casa suele ser un hueso duro de roer, las numerosas bajas en su línea defensiva son un hándicap demasiado grande frente al ataque más goleador del campeonato. El Barcelona tiene tomada la medida a este estadio (5 victorias seguidas allí) y llega con la inercia del ganador. Se espera un partido con goles, donde la pegada culé decida.

Villarreal 1-3 Barcelona

