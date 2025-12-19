Villarreal vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 17 de LaLiga nos regala uno de los partidos más atractivos de la temporada. El Estadio de la Cerámica abre sus puertas este domingo para un enfrentamiento entre dos equipos que viven un momento dulce en el campeonato doméstico.
El Villarreal de Marcelino, pese a sus recientes tropiezos en Copa y Europa, se ha consolidado en el podio de la tabla. Enfrente tendrá al líder indiscutible, un FC Barcelona que llega lanzado y busca cerrar el año con un golpe de autoridad.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Villarreal vs Barcelona?
- Ciudad: Villarreal, España
- Fecha: domingo 21 de diciembre
- Horario: 10:15 (hora de EE.UU. ET), 09:15 horas (México), 16:15 horas (España)
- Estadio: Estadio de la Cerámica
¿Cómo se podrá ver el Villarreal vs Barcelona en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN+, Fubo
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN LaLiga
DAZN
Últimos cinco partidos del Villarreal
Rival
Resultado
Competición
Racing de Santander
1-2 D
Copa del Rey
FC Copenhague
2-3 D
UEFA Champions League
Getafe
2-0 V
LaLiga
Real Sociedad
3-2 V
LaLiga
Antoniano
5-1 V
Copa del Rey
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Guadalajara
0-2 V
Copa del Rey
Osasuna
2-0 V
LaLiga
Eintracht Frankfurt
2-1 V
UEFA Champions League
Real Betis
5-3 V
LaLiga
Alavés
3-1 V
LaLiga
Últimas noticias del Villarreal
El Submarino Amarillo llega herido en su orgullo tras la eliminación copera ante el Racing y la derrota europea, pero en LaLiga es una máquina fiable, acumulando cinco victorias al hilo. Sin embargo, la enfermería es un problema grave para Marcelino.
Logan Costa, Willy Kambwala y Pau Cabanes son bajas de larga duración en defensa, mientras que Thomas Teye tampoco llega. A esto se suman las ausencias por Copa África de Ilias Akhomach y Pape Gueye. Las dudas de última hora de Juan Foyth y Sergi Cardona complican aún más el panorama defensivo. La gran noticia es el regreso de Gerard Moreno y Dani Parejo, quienes apuntan al once para liderar al equipo.
Últimas noticias del Barcelona
El conjunto de Hansi Flick vive una realidad opuesta en cuanto a sensaciones globales: líder sólido con 43 puntos, vivo en todas las competiciones y con un ataque demoledor que promedia casi 3 goles por partido recientemente.
En cuanto a bajas, el equipo sigue sin contar con Ronald Araújo, Gavi y Dani Olmo, quienes no volverán hasta 2026. Flick mantendrá el bloque que le ha funcionado, con la duda táctica de si dar entrada a Fermín López o mantener el esquema con Marcus Rashford y Raphinha alimentando a Lewandowski o Ferran Torres.
Posibles alineaciones
Villarreal
- Portero: Luiz Júnior
- Defensas: Pau Navarro, Juan Foyth, Rafa Marín, Renato Veiga
- Centrocampistas: Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro
- Delanteros: Ayoze Pérez, Georges Mikautadze.
Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde
- Centrocampistas: Eric García, Pedri
- Medios Ofensivos: Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford
- Delantero: Ferran Torres
Pronóstico SI
Aunque el Villarreal en casa suele ser un hueso duro de roer, las numerosas bajas en su línea defensiva son un hándicap demasiado grande frente al ataque más goleador del campeonato. El Barcelona tiene tomada la medida a este estadio (5 victorias seguidas allí) y llega con la inercia del ganador. Se espera un partido con goles, donde la pegada culé decida.
Villarreal 1-3 Barcelona
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.