Vinícius borra de sus redes sociales su condición de jugador del Real Madrid

El delantero Vinícius Júnior ha generado un terremoto mediático este viernes al eliminar de su perfil de 'X' (antiguo Twitter) e Instagram toda referencia a su condición de jugador del Real Madrid. El movimiento, realizado sin previo aviso, ha sido interpretado como un mensaje directo a la directiva blanca en medio de un escenario ya tensado.

La modificación llega en un momento crítico, cuando el brasileño mantiene una postura negativa respecto a renovar su contrato con los de la capital española. Las negociaciones se han estancado y el gesto público de Vinícius solo confirma que la relación atraviesa su punto más delicado.

Fuentes cercanas al club señalan que el nivel de tensión es máximo. En el Madrid entienden el gesto como una forma de presionar, mientras que el entorno del jugador considera que la directiva no ha respondido a las expectativas contractuales que esperan para uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla.

El gesto ha caído con especial fuerza entre los aficionados, pues Vinicius siempre ha mostrado una fuerte identificación con el club. Sin embargo, su presente deportivo y emocional atraviesa una fase compleja, y la decisión de modificar su perfil digital parece subrayar ese malestar.

¿Está la venta de Vinícius sobre la mesa?

La urgencia aumenta porque el escenario es claro: si no se alcanza un acuerdo antes del final de temporada, el Real Madrid lo pondrá en el mercado. La intención del club es evitar que un activo tan valioso entre a su último año de contrato sin una decisión tomada.

El posible traspaso de Vinícius en verano sería uno de los movimientos más impactantes del mercado europeo. Grandes clubes se mantienen atentos, conscientes de que un conflicto así podría abrir una ventana inesperada.

Mientras tanto, el jugador continúa enviando señales inequívocas. Su gesto en redes sociales funciona como advertencia y como marcador de distancias, reflejando su incomodidad y la falta de avances reales en las conversaciones.

El Real Madrid, por su parte, deberá decidir si mejora su postura o acepta el riesgo de perder a una de sus estrellas. El caso Vinícius se ha convertido oficialmente en el dossier más sensible del club rumbo al verano.

