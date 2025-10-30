Vinícius decide su destino preferido para su salida mientras crece la rivalidad con Xabi Alonso

Según un informe, Vinicius Junior estaría dispuesto a abandonar el Real Madrid el próximo verano si Xabi Alonso continúa como entrenador y estaría considerando fichar por el Paris Saint-Germain.

Las tensiones entre el brasileño y el nuevo entrenador se han ido gestando durante toda la temporada, pero parecen haber estallado durante El Clásico, en el que Vinicius no hizo ningún esfuerzo por ocultar su frustración ante la decisión de Alonso de sustituirlo.

Vinicius se disculpó posteriormente mediante un comunicado en el que no menciona a Alonso en absoluto, pero su frustración con respecto a su papel esta temporada es evidente y algunos informes sugieren que está "considerando seriamente" abandonar el Santiago Bernabéu.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

SPORT va un paso más allá y afirma que Vinicius ya ha decidido marcharse, lanzando un claro ultimátum de que no renovará su contrato, que expira en 2027, mientras Alonso siga al mando.

Las opciones realistas para Vinicius son limitadas. Tiene admiradores tanto en la Premier League como en la Liga Profesional Saudí, pero se dice que su mayor deseo es fichar por el PSG, campeón de Europa .

Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | Buda Mendes/GettyImages

Tras haber escuchado grandes elogios sobre el técnico del PSG, Luis Enrique, de figuras como Lionel Messi y Neymar, se dice que Vinicius cree que ir a la capital francesa es la mejor manera de relanzar una carrera que teme que esté destinada a estancarse bajo la dirección de Alonso.

El Real Madrid haría bien en escuchar las preocupaciones de Vinicius, ya que le quedan 18 meses de contrato. La oportunidad de vender al jugador de 25 años por su verdadero valor de mercado probablemente ya pasó, dado que puede marcharse gratis en el verano de 2027.

Aunque se cree que Vinicius es quien tiene mayores problemas con Alonso en la plantilla del Madrid, no es el único frustrado. Varios jugadores también habrían expresado su desacuerdo con el estilo de gestión del nuevo entrenador, sin embargo, el ex Flamengo es el único cuyas preocupaciones se han hecho públicas.

El presidente del club, Florentino Pérez, sigue apoyando a Alonso, aunque las crecientes tensiones preocupan cada vez más a los dirigentes del Bernabéu.