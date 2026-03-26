Vinícius despeja las dudas sobre su futuro y apuesta por seguir haciendo historia en el Real Madrid

En medio de rumores sobre su posible salida del Real Madrid, Vinicius Jr fue tajante y, durante una rueda de prensa con la selección de Brasil, disipó cualquier especulación sobre su futuro inmediato. Su objetivo principal es seguir en el club durante las próximas temporadas y continuar consolidándose como un referente dentro del equipo: "yo sólo pienso en el Real Madrid y en estar allí mucho tiempo".

🚨🗣️Vinicius Junior: "The only thing on my mind is playing for Real Madrid for a long time." pic.twitter.com/D9KKE6tPuH — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026

El liderzgo en el combinado nacional

En esta nueva etapa del seleccionado, bajo el mando de Carlo Ancelotti, Vinicius ha empezado a tomar un rol más protagónico dentro del vestuario y ser una de las caras más visibles de la Canarinha.

Vinicius valoró la incorporación del técnico y destacó principalmente el diálogo constante del italiano con los jugadores, lo que ayudó a reducir la presión sobre el grupo y a establecer una idea de juega más clara, de cara a la próxima Copa del Mundo.

El amistoso ante Francia aparece como un encuentro relevante para evaluar el presente del equipo y medirlo ante otras selecciones de renombre. "Este partido será muy importante para nosotros. Son un gran equipo, y mis compañeros del Real Madrid también lo son", aseguró.

El brasileño reconoció que los últimos resultados no colocan a Brasil como favorito, pero confía en el peso histórico del seleccionado; la intencón es devolver al equipo a los primeros puestos del plano internacional.

Real Madrid v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En paralelo, también se mostró enfocado en su rendimiento personal, convencido de que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que apunta a trasladar ese nivel que construyó en el Real Madrid a la selección: "ya he jugado un Mundial y no quiero volver a perder. He estado trabajando duro en casa, no quiero lesionarme".

Vinicius quiere consolidarse como una figura determinante en la disputa por los títulos que definirán el futuro inmediato, tanto a nivel club como del combinado nacional.

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