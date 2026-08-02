Vinicius Jr. abre la puerta a salir del Real Madrid: ya pregunta cómo es vivir en Londres

Con información exclusiva del reconocido medio deportivo Touchline, el talentoso futbolista brasileño, Vinícius Jr., ya estaría preguntando por la calidad de vida que se tiene en Londres. Recordemos que el Arsenal de la Premier League busca ficharlo en este mercado de verano, y esta movida del aún jugador del Real Madrid podría ser interpretado como un guiño positivo para el conjunto inglés.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Vinicius Jr.'s entourage have revealed that Vini has started asking certain Brazilian players in London how life is there.



He now thinks it's a real possibility he could move from Real Madrid if his contract situation isn't solved. pic.twitter.com/EB6EVaZ20E — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 2, 2026

¿Aún hay posibilidades de que Vinícius Jr. renueve su contrato con el Real Madrid?

A tan solo dos semanas del inicio de la actividad oficial en Europa, el Real Madrid tomó la determinación de plantarse con la última oferta contractual hecha a Vinicius, esperando una decisión clara y contundente del futbolista brasileño.

Tal como informa el Diario AS, está previsto que el ex Flamengo tenga una reunión tanto con José Mourinho como con la directiva del club de Chamartín para terminar de definir un asunto que ha desgastado por demás a las partes. Renueva o se va ahora.

Lo que busca evitar el conjunto Merengue es que juegue una última temporada desganado y se vaya a coste cero al inicio de la próxima campaña, que es cuando vencerá su contrato con la Casa Blanca.

El Arsenal no sería el único club interesado en fichar a la estrella brasileña

Al Hilal v CF Pachuca: Group H - FIFA Club World Cup 2025 | Jam Media/GettyImages

Según informó el periodista David Ornstein, de The Athletic, el Arsenal ya tiene los fondos necesarios para una eventual transferencia y contrato récord, dando un duro golpe de autoridad, no solo para el club del norte de Londres, sino también para toda la Premier League.

Sin embargo, los Gunners podrían tener fuerte competencia desde medio oriente por el fichaje de Vinicius, ya que en su momento el Al-Hilal había barajado la posibilidad de sumarlo en una cifra astronómica y con un contrato que rompía todos los límites de lo establecido hasta el momento. No han vuelto a demostrar interés, pero la reunión anteriormente mencionada podría generar que se arme una interesante continenda por el extremo.

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