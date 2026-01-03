Vinicius Jr. da pistas sobre su futuro en el Real Madrid mientras se acerca el fin de su contrato

El comienzo del año 2026 trajo consigo una renovada sensación de urgencia en la situación contractual de Vinicius Junior en el Real Madrid. Sin embargo, el delantero brasileño insinuó su continuidad en el equipo de la capital española con un contundente mensaje en redes sociales, un mensaje que fue publicado el mismo día en que entraba en los últimos 18 meses de su contrato actual.

El futuro de Vinicius Jr. ha sido objeto de un escrutinio constante durante casi un año. El jugador de 25 años de edad tiene contrato hasta el verano de 2027 y reveló en febrero de 2025 que esperaba que se iniciaran las negociaciones para su renovación.

Las negociaciones durante la primera mitad del año pasado fueron, en el mejor de los casos, tensas. Se informó que las desorbitadas demandas salariales del brasileño provocaron el rechazo de al menos una oferta. El bajo rendimiento de quien se había erigido como una figura emblemática del Madrid no ha fortalecido su poder de negociación, y las tensiones con Xabi Alonso amenazaron con descarrilar las conversaciones por completo.

Desde que, según reportes de prensa, Vinicius le exigió al Madrid en noviembre que eligieran entre él y su entrenador, ha habido indicios de que esa fría relación se está descongelando. Una rivalidad con la afición del club —que abucheó a su número 7 en el último partido de LaLiga de 2025— agravó la situación.

Sin embargo, Vinicius Jr. insinuó su compromiso con "el club de sus sueños" con una publicación de Instagram el 1 de enero. "¡Que sea un año increíble!", decía. "2026. ¡HALA MADRID SIEMPRE! Te quiero".

La lucha de Vinicius Jr. por recuperar su forma física se entrelaza con las exigencias contractuales

Vinicius Junior no ha marcado un gol con el Real Madrid en 14 partidos | NurPhoto/GettyImages

Cuando Vinicius Jr firmó su actual contrato con el Real Madrid, lo hizo desde una posición de fuerza.

En julio de 2022, cuando se acordaron los términos antes de anunciarse oficialmente en octubre de 2023, el veloz regateador había incorporado una nueva precisión a su juego. Con 17 goles en La Liga (y 22 en todas las competiciones), la mejor marca de su carrera, Vinicius ayudó al Madrid a asegurar la gloria nacional antes de marcar el único gol de la final de la Champions League de 2022.

La sequía goleadora más larga de Vinicius Jr en esa triunfal temporada 2021-22 fue de siete partidos. Pero ahora ha pasado el doble de partidos desde su último gol con el Real Madrid, y el recuerdo de su doblete contra el Villarreal en el primer fin de semana de octubre se desvanece cada vez más. Kylian Mbappé, el único jugador del Real Madrid con un salario superior al de Vinicius, ha marcado 15 goles en el mismo periodo.

Sin embargo, Mbappé estará de baja durante las primeras semanas del nuevo año por una lesión de rodilla. Esta es la oportunidad perfecta para que Vinicius Jr. recupere su dominio en la delantera del Madrid y presente argumentos convincentes para el contrato que claramente sigue persiguiendo.