Vinícius Jr. pide disculpas con un comunicado por su actitud en el Clásico ante el Barcelona

Recorrió el mundo la imagen. Enojado por salir al minuto 71 del Clásico ante el FC Barcelona con el partido 2-1 para el Real Madrid, Vinícius salió contrariado con la decisión de Xabi Alonso, que decidió el ingreso de Rodrygo por él. Habló con un ayudante del Tolosarra y se fue al vestuario sin más. Minutos más tarde, la transmisión oficial lo tomaba nuevamente en el banquillo, cerca de Lunin.

Esta actitud, que no cayó bien puertas adentro ni fuera del vestuario del Real Madrid, derivó en un pedido de disculpas públicas por parte del delantero de Brasil por su enfado en el Clásico: "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo", expresó entre otras cosas. El delantero brasileño lo ha comunicado a través de sus redes sociales.

En el mismo, Vini le pide disculpas "a todos los madridistas" por su reacción, y aclara que ya lo hizo frente "a sus compañeros, el club y hasta el presidente", Florentino Pérez. Intenta explicar que esta reacción es propia de "la pasión" que lo domina y que todo es por "el espíritu competitivo que le nace por el amor que le tiene al Real Madrid".

El comunicado completo de Vinícius Jr.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Al igual que ya lo hice personalmente durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas de nuevo a mis compañeros, al club y al presidente. A veces la pasión me domina porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi espíritu competitivo nace del amor que siento por este club y todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día".

