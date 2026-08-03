Vinícius Jr. recibe la propuesta de Arteta para liderar el nuevo proyecto del Arsenal

Mientras el Real Madrid trabaja para asegurar la continuidad de Vinícius Jr., el Arsenal decidió pasar a la acción y colocar al brasileño como el objetivo principal de su proyecto deportivo para la próxima temporada 2026/27.

Según trascendió, Mikel Arteta ya mantuvo una conversación directa con el delantero para explicarle cuál sería su rol dentro del equipo londinense. El entrenador español le habría transmitido que el Arsenal pretende convertirlo en el referente absoluto de un equipo que busca consolidarse entre los mejores de Europa.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Arsenal are going all in to sign Vinicius Jr.



· Mikel Arteta leads the operation, and he's told Vinicius Jr. how important of a role he would have at Arsenal and how much contributions he could have.



· The club sees Vinicius Jr. as the next step in their goal of… pic.twitter.com/r9jimHbVEm — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 3, 2026

Un papel protagónico que podría marcar la diferencia

La propuesta deportiva del Arsenal busca ofrecerle a Vinícius un liderazgo que podría resultar determinante en su decisión. Después de varias temporadas peleando por la Premier League y alcanzando las fases decisivas de la UEFA Champions League, el conjunto inglés considera que la incorporación del brasileño supondría el salto definitivo para competir por los títulos más importantes del continente.

Aunque el futbolista manifestó en diferentes ocasiones su deseo de seguir vistiendo la camiseta merengue, la falta de una renovación definitiva para ampliar un contrato que entra en su último año de vigencia mantiene abiertas las especulaciones.

En Inglaterra incluso se habla de una oferta que podría rondar los 160 millones de euros para intentar convencer al Real Madrid de negociar el traspaso. Si bien esa cifra no se confirmó oficialmente, refleja la magnitud de una posible operación que sacudiría el mercado internacional.

Además, las declaraciones recientes de Arteta también alimentaron los rumores: consultado por la posibilidad de incorporar a Vinicius, el técnico evitó descartar el interés y aseguró que el Arsenal continúa trabajando para mejorar un plantel que aspira a competir por todos los títulos.

La decisión pasa ahora por el brasileño

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Pese a que desde el entorno del jugador niegan la existencia de un acuerdo con el conjunto inglés, el acercamiento del entrenador demuestra que el interés es firme y que la entidad está dispuesta a explorar todas las opciones para concretar el fichaje.

Ahora, Vinícius deberá reunirse con la directiva del Real Madrid para definir los próximos pasos de su futuro, mientras el Arsenal espera que el ambicioso proyecto presentado por Arteta pueda inclinar la balanza a su favor.

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