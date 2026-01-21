Vinícius Jr. rompe el silencio sobre su renovación con el Real Madrid

Vinícius Júnior decidió hablar públicamente sobre su futuro contractual y mandó un mensaje de calma en medio de la especulación. El brasileño aseguró sentirse tranquilo, convencido de que no existe urgencia inmediata, mientras su nombre sigue siendo central en la planificación deportiva y financiera del Real Madrid.

El extremo explicó que aún tiene margen contractual suficiente para no precipitar decisiones. Con un año y medio por delante en su vínculo actual, Vinícius considera que el tiempo juega a favor de ambas partes. Su postura apunta a mantener la serenidad, evitar presiones externas y priorizar el rendimiento deportivo sobre cualquier negociación acelerada.

🚨 VINÍCIUS JÚNIOR (la renovación del contrato): "También hablan de mi renovación, pero todavía me queda un año más de contrato. Estamos muy tranquilos con eso. Confío en el presidente y él confía en mí. Tenemos una relación muy buena y, cuando llegue el momento, arreglaremos las… pic.twitter.com/jP5orqEzus — Naninho (@SrNaninho) January 20, 2026

En sus declaraciones, el brasileño dejó claro su deseo de continuar vestido de blanco. Vinícius reiteró que se siente identificado con el proyecto, el vestuario y la afición, y que su intención es seguir construyendo historia en Madrid. No habló de ofertas externas ni de escenarios alternativos, reforzando su mensaje de estabilidad.

Uno de los puntos clave fue su relación con Florentino Pérez. El futbolista subrayó la confianza mutua que existe entre ambos, señalando que ese vínculo ha sido determinante en su crecimiento. Según sus palabras, cuando llegue el momento adecuado, club y jugador se sentarán a resolver la situación sin tensiones.

Sin embargo, pese al tono conciliador, la realidad contractual presenta un obstáculo importante. Actualmente existe un diferencial económico que impide avances concretos. El Real Madrid ha puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 20 millones de euros anuales, cifra alta dentro de su escala salarial.

The Best FIFA Football Awards 2024 | Christopher Pike - FIFA/GettyImages

Del otro lado, Vinícius considera que su impacto deportivo y mediático justifica un salario mayor. El brasileño aspira a percibir alrededor de 30 millones de euros por temporada, lo que abre una brecha de 10 millones anuales entre ambas posturas. Esa diferencia explica por qué, hoy, no hay avances formales.

En Valdebebas no existe alarma, pero sí cautela. El club entiende que se trata de una negociación estratégica, con implicaciones a largo plazo para su estructura salarial. La directiva valora al jugador como pilar del proyecto, pero busca mantener un equilibrio que evite precedentes complejos en futuras renovaciones.

Así, el escenario queda definido: tranquilidad en el discurso, firmeza en las posiciones y paciencia como palabra clave. Vinícius no se mueve, el Madrid no se acelera y el tiempo marcará el ritmo. Por ahora, la renovación está en pausa, sin conflicto abierto, pero con números que deberán cuadrar.

