Vinicius Jr. se planta y posterga las negociaciones con el Real Madrid

La renovación de Vinicius Jr. con el Real Madrid ha tenido múltiples idas y vueltas, y la actualidad encuentra al brasileño sin definir su futuro y el Merengue con la lapicera en la mano, aunque no con el dinero que el extremo pretende.

Según informó ESPN, las negociaciones entre las partes no volverían a darse hasta la próxima temporada, después de que el brasileño juegue el Mundial 2026 con la selección de su país en Estados Unidos, México y Canadá.

Vinicius Jr. viene en un mal tramo de la temporada, sin poder anotar, y esto conspira contra sus aspiraciones de percibir un salario similar al de Kylian Mbappé. En la directiva Merengue están disgustados por los idas y vueltas del entorno del futbolista, mientras que desde el propio seno de la representación del jugador acusan a los directivos de cambiar las condiciones del acuerdo en reiteradas ocasiones.

Girona v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Lo cierto es que el brasileño entrará en su último año y medio de contrato, por lo que si llega al próximo mercado de fichajes de verano sin resolver su situación puede salir del Real Madrid por una cifra realmente escasa, algo que atentaría contra las acras del equipo blanco de manera grave.

Ancelotti: "Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador"

Brazil v Tunisia - International Friendly | Jean Catuffe/GettyImages

“Tiene que estar al 100%. Hay muchos jugadores muy buenos, necesito elegir jugadores que estén al 100%. No es solo Neymar, podría ser Vinicius. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%, porque es un equipo con un nivel de competencia altísimo, sobre todo en ataque. En ataque, tenemos muchos jugadores muy buenos”, disparó el entrenador de la selección de Brasil en diálogo con Record TV.

Además, se refirió a la situación de Neymar: “Creo que tiene un gran talento. Tuvo la mala suerte de lesionarse durante el tiempo que estuvimos juntos. No pudo prepararse para estar en buena forma física debido a las lesiones. Estamos en noviembre... Neymar está al mismo nivel que los demás, teniendo en cuenta que Neymar ya ha demostrado un talento extraordinario”.