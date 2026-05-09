Vinícius Jr. será el capitán del Real Madrid en el Clásico

Los conflictos de vestuario del Real Madrid, cómo no, repercuten en todos los aspectos del club, deportivos y no tanto. La ausencia de Federico Valverde luego de haber sufrido un traumatismo de cráneo abre la puerta a la posibilidad de que Vinícius Jr. sea el capitán del equipo en el clásico contra el Barcelona de este domingo.

La previa estuvo marcada por las filtraciones sobre las internas entre futbolistas del club capitalino. Una de ellas fue la pelea entre Valverde y Aurélien Tchouaméni, quienes protagonizaron un encontronazo luego de un entrenamiento que terminó con el uruguayo sufriendo una caída y un golpe en la cabeza. El parte médico del club confirmó un "traumatismo craneoencefálico" que lo dejará fuera entre 10 y 14 días y, por lo tanto, le impedirá jugar el clásico.

A eso se suma la lesión de Dani Carvajal, que sufrió una fisura en el pie luego de un entrenamiento a principio de semana y se perdería lo que queda del curso. Thibaut Courtois, por su parte, volvería este domingo luego de varias semanas afuera de las canchas. Si bien el belga asumió la capitanía del Madrid en numerosas oportunidades, su larga ausencia y su reincorporación para el clásico lo dejarían fuera de la consideración para portar la cinta. Todo eso dejaría a Vinícius con el brazalete (y el equipo sobre sus hombros) de cara al partido más importante del año para los merengues en LaLiga.

🚨 Vinicius Jr will captain Real Madrid vs. Barcelona. pic.twitter.com/ppsUXP80KT — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 7, 2026

No sería la primera vez que el brasileño asuma esa responsabilidad. Hace poco más de un año, el 26 de febrero de 2025, debutó como capitán madridista en una semifinal de Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Aquel día, los Blancos ganaron 1-0 con gol de Endrick y Vini vivió una jornada especial en San Sebastián. Luego del encuentro expresó su emoción por portar la cinta. "Ser capitán del mayor club del mundo es un orgullo", dijo. También recordó el camino recorrido desde su llegada a España. "Ya era mucho llegar al club de mis sueños y seguir cumpliéndolos es increíble", agregó.

En aquel encuentro, Carlo Ancelotti había decidido dejar fuera a Valverde y a Courtois debido al calendario deportivo. Por eso, Vinícius aprovechó la oportunidad. "Estamos llegando a nuestra mejor versión", comentó ese día.

Ahora la situación es distinta. El Merengue atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Las diferencias dentro del vestuario quedaron expuestas durante toda la semana y hasta Álvaro Arbeloa habló públicamente sobre las filtraciones. "Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una deslealtad y una traición a este escudo", afirmó el entrenador en la previa del clásico.

El protagonista directo, en este caso, no es Vinícius, pero sí será quien, esta vez, asuma un rol más fgrande. El delantero viene de marcar dos goles frente al Espanyol y ese mismo día ya hizo mención a lo que viene este domingo. "Ahora ya toca pensar en el próximo partido, que es el Clásico, y viene un partidazo", expresó. También se refirió al momento futbolístico del plantel. "Hemos peleado y jugado juntos. Cuando jugamos así somos mejores", sostuvo.

El clásico tiene alguna que otra cuenta pendientes para el brasileño. El último enfrentamiento ante los culés dejó uno de los episodios más comentados del ciclo de Xabi Alonso, cuando Vini enfureción luego de ser reemplazado en pleno partido. Desde entonces, la relación con el exentrenador quedó pendiendo de un hilo y el equipo entró en una espiral de conflictos internos y externos que terminó con Arbeloa en el banco.

La vida siempre regala segundas oportunidades y ahora, con la posibilidad de portar la cinta de capitán, Vinícius tendrá una responsabilidad distinta en un partido que puede definir buena parte del cierre de temporada del Madrid.