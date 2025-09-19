Vinicius Junior está 'preocupado' por su rol en el Real Madrid tras la llegada de Xabi Alonso

Según se informa, Vinícius Júnior y su círculo íntimo están preocupados por la repentina disminución de minutos del internacional brasileño en el Real Madrid bajo el mando del nuevo entrenador Xabi Alonso.

El ex entrenador del Bayer Leverkusen causó sensación el martes por la tarde al dar el visto bueno a Rodrygo en lugar de Vinícius Júnior en el primer partido de los blancos en la Champions League . Por segunda vez en cuatro partidos, Alonso limitó al extremo estrella, titular prácticamente en todos los encuentros con Carlo Ancelotti, a jugar como suplente.

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Angel Martinez/GettyImages

Vinícius Júnior ahora se encuentra en un territorio desconocido: tendrá que luchar con su compatriota por un lugar en el once del Real Madrid , mientras permanece en tensas negociaciones para una extensión de contrato.

Según ESPN , la situación ha dejado al cuerpo técnico del jugador con la inquietante sensación de que Alonso no muestra la misma confianza en Vinícius Júnior que Ancelotti. Según informes, crece la preocupación por el futuro del delantero con el uniforme blanco.

Al fin y al cabo, Vinícius Júnior solo ha jugado los 90 minutos en un partido desde que Alonso regresó a la capital española. El jugador de 25 años ni siquiera tuvo media hora para brillar en la Champions League, a pesar de que el Real Madrid necesitaba remontar contra el Marsella.

Alonso reafirmó su decisión tras la victoria de Los Blancos por 2-1 sobre el equipo francés: "Habrá momentos para que todos jueguen. Nadie debería ofenderse si no juega un partido, el calendario es muy exigente".

Real Madrid Press Conference - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

Sin embargo, la reducción del protagonismo de Vinícius Júnior en el Real Madrid podría afectar sus negociaciones contractuales. ESPN afirma que, si la situación no cambia, el brasileño podría optar por completar su contrato con el gigante español y marcharse como agente libre en 2027.

Las negociaciones para un nuevo acuerdo ya se han visto estancadas por las demandas salariales: Vinícius Júnior estaría pidiendo 20 millones de euros (23,3 millones de dólares) por temporada, con 10 millones de euros adicionales en posibles bonificaciones.

Ahora las conversaciones podrían retrasarse aún más por el presunto descontento del extremo en el nuevo Real Madrid de Alonso.