Vinicius Junior fue acusado de faltarle el respeto al Levante tras el partido con el Real Madrid

El defensa del Levante, Unai Elgezabal, acusó al extremo del Real Madrid Vinícius Júnior de faltarle el respeto al club, al explicar el choque entre ambos en el campo.

'Vini' abrió el marcador en la victoria del martes por 4-1 con un golazo y llamó la atención con una actuación que estaba bajo la lupa: había sido descartado para el primer partido de Champions League contra el Marsella y comenzaron a surgir rumores sobre su supuesta frustración bajo el mando de Xabi Alonso.

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Justo después de la hora de partido, Vinícius superó a Elgezabal y entró en el área del Levante para iniciar la jugada, que terminó con Elgezabal cometiendo un penalti. Mientras Kylian Mbappé esperaba para rematar desde los 12 metros, el defensa del Levante y Vinícius chocaron y se produjeron fuertes intercambios de palabras.

Vinícius pareció molestarse por algo que dijo Elgezabal y respondió poniendo las manos en el cuello del defensa del Levante. Finalmente, sus compañeros los separaron a medida que aumentaba la tensión.

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

“No quiero echar más leña al fuego”, dijo Elgezabal al reflexionar sobre el incidente. “Pero es cierto que cuando nos faltan al respeto, no solo a nosotros, sino a la afición, al equipo que representamos, porque también somos personas, creo que tenemos que decir basta".

Cerró su discurso de la siguiente manera: “Sé que es un jugador con mucho potencial, pero hay diferentes situaciones que como persona no manejo. Creo que defiendo y transmito valores que a veces hacen que haya que decir basta. No era el momento; para mí, estaba fuera de lugar. No quiero darle más bombo; prefiero dejarlo ahí. Defiendo a mi gente, y hasta ahí puedo llegar".



