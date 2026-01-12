Vinícius Júnior iguala el récord de Cristiano Ronaldo en finales con el Real Madrid

Vinícius Júnior volvió a demostrar que las grandes citas son su territorio natural, incluso cuando el desenlace no acompaña. El brasileño fue uno de los nombres propios de la final de la Supercopa de España disputada el domingo en Yeda, donde el Real Madrid cayó ante el FC Barcelona pese a la reacción blanca antes del descanso. En el tiempo añadido de la primera parte, Vinícius firmó el tanto del empate (1-1), un gol que no valió un título, pero sí le permitió entrar aún más en la historia del club.

Con ese tanto, el atacante igualó registros de auténticas leyendas del Real Madrid como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Ferenc Puskás, alcanzando las 16 participaciones de gol en finales, sumando tantos y asistencias, con la camiseta blanca. Una cifra que subraya su impacto en los partidos decisivos y que le sitúa a solo una final más de convertirse en el futbolista más determinante en este apartado en la historia del club.

Un gol con peso histórico

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | Maria Jimenez/GettyImages

Hasta esta final, Vinícius acumulaba 15 acciones decisivas en finales disputadas con el Real Madrid. El gol ante el Barcelona le permitió alcanzar a un trío legendario que marcó épocas en el club. Cristiano, Puskás y Benzema lideraban en solitario esta clasificación con 16, un techo que ahora comparte el brasileño, que todavía tiene margen para superarlo en futuras citas decisivas.

Jugador Goles y asistencias en finales Vinícius Júnior 16 Karim Benzema 16 Cristiano Ronaldo 16 Ferenc Puskás 16

El dato adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta la edad de Vinícius y el número de finales que aún puede disputar como referente ofensivo del equipo.

El fin de una racha amarga

Más allá del simbolismo estadístico, el gol en Yeda tuvo un valor especial a nivel personal. Vinícius llegaba a la final tras 16 partidos consecutivos sin marcar con el Real Madrid, una sequía que se ampliaba hasta los 19 encuentros si se incluían sus apariciones con la selección brasileña. Un contexto complicado que hacía del Clásico un escenario tan exigente como liberador.

Y, como tantas otras veces, respondió cuando el equipo más lo necesitaba. Con el Madrid contra las cuerdas, apareció para sacarlo del peor momento del partido y devolver la esperanza justo antes del descanso.

Una acción marca de la casa

𝐕𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐘 𝐆𝐀𝐍𝐎́ 𝐕𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐔𝐒.



🌪️🇧🇷 Velocidad, caño y definición de superclase. #superSupercopa #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dboFOPQQ7O — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 11, 2026

La jugada del gol fue un compendio de lo que es Vinícius. Arrancó en carrera, dejó atrás a Jules Koundé con un túnel en plena velocidad, superó después a Cubarsí y definió con un disparo cruzado imposible para el guardameta. Una acción eléctrica, vertical y decisiva.

Curiosamente, minutos antes, en el minuto 14, había desaprovechado una ocasión muy clara, pero lejos de esconderse, insistió una y otra vez hasta encontrar premio.

Liberado como ‘9’ y hasta la extenuación

En esta final, Vinícius actuó como referencia ofensiva, con libertad total y sin cargas defensivas. Ese rol le permitió moverse por todo el frente de ataque, atacar espacios y encarar constantemente. No dejó de intentarlo en ningún momento y terminó el encuentro exhausto, reflejo del esfuerzo y la implicación mostrados.

El resultado final no fue el deseado para el Real Madrid, condicionado por errores puntuales y la falta de acierto en momentos clave. Sin embargo, Vinícius volvió a dejar claro que, incluso en la derrota, su figura crece en las noches grandes y que su nombre ya convive, por derecho propio, con los de las mayores leyendas del club blanco.

