El Real Madrid visitó al Osasuna este sábado 21 de febrero en El Sadar, en duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga. El conjunto pamplonés tomó ventaja al minuto 38, cuando Ante Budimir convirtió desde el punto penal.

Los merengues reaccionaron en la segunda mitad y encontraron el empate al 73’, gracias a una anotación de Vinícius Júnior. La jugada nació casi en la mitad del campo, donde Federico Valverde recuperó el balón, condujo varios metros con potencia, se proyectó por el sector izquierdo y envió un centro raso y tenso al corazón del área. El brasileño se anticipó a la marca y desvió el esférico para firmar el empate provisional.

Con esta anotación, Vinícius Júnior consolidó al Osasuna como su rival predilecto en LaLiga.

De acuerdo con datos de Opta, el extremo del Real Madrid registra 12 participaciones directas de gol frente al conjunto pamplonés: nueve anotaciones y tres asistencias en 13 enfrentamientos, cifras que lo convierten en el adversario al que más daño le ha hecho en el campeonato español.

El gol de Vinícius Júnior llegó apenas unos días después del lamentable incidente ocurrido a mitad de semana en la UEFA Champions League, cuando Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, presuntamente le habría dirigido insultos racistas durante el encuentro.

FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

El episodio generó una fuerte controversia y volvió a encender el debate en torno a la lucha contra el racismo en el futbol europeo. La UEFA ya abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y, en caso de comprobarse la responsabilidad de Prestianni, podría imponer una sanción disciplinaria al futbolista argentino.

En la presente temporada, Vinicius Junior registra 12 goles y 11 asistencias en 36 partidos disputados en todas las competiciones (LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España).