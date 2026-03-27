¿Vinícius no corre? Los mapas de calor revelan lo contrario

Hablar de Vinícius Jr., es hablar de uno de los futbolistas más talentosos de la actualidad. Su gran poderío en el último tercio de la cancha lo convierten en una verdadera pesadilla para los defensores rivales, que sencillamente no saben cómo ni por dónde deben protegerse del ingenio del brasileño.

Sin embargo, como suele ocurrir con futbolistas del estilo de Vinícius Jr., la prensa y los aficionados han creado un mito sumamente negativo, el cual gira alrededor del desgaste físico del futbolista brasileño dentro de la cancha.

FBL-FRIENDLY-BRA-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

Porque su talento es inegable. Basta con verlo con la pelota en los pies, o incluso sin ella, pero con movimientos puntuales e impredesibles, para darnos cuenta de que el hombre nació para hacer historia en este deporte.

No obstante, el talento muchas veces confunde a los futbolistas, sobre todo, cuando juegan en la zona del ataque, pues les hace pensar que no hace falta que bajen a defender ni que peleen por los balones. Confían de manera excesiva en su calidad individual, y eso, en muchas ocasiones, termina por perjudicar al equipo. Pero este no es el caso de Vinícius Jr.

Los datos de calor revelan que el atacante brasileño recorre distancias que rebasan con creces las acostumbradas en un jugador de su posición; los esfuerzos para recuperar la pelota y la repetición de los mismos, su increíble velocidad, y, sobre todo, sus elevados picos de intensidad.

🚨 Hace tiempo que a Vinicius le persigue la teoría de que no corre, que no se sacrifica y que sólo piensa en atacar. La conspiración cogió especial fuerza durante la etapa de Xabi Alonso en el banquillo.



El plan de Xabi no terminó de funcionar. Vinicius se alejó de manera… pic.twitter.com/FZVqJzv9wT — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 25, 2026

Vinícius Jr., bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa, se ha convertido en todo un atleta con condiciones de sobra para cambiar el rumbo de partidos decisivos. Esa mazcla de brillantez con desgaste, podrían volverlo un futbolista de condiciones únicas de cara al Mundial 2026, en donde los ojos de todo el mundo estarán puestos sobre él, esperando que emule, con la selección de Brasil, lo que ha realizado portando la camiseta del Real Madrid.

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