Vinicius se ilusiona con el Mundial 2026: "Es el momento más especial e importante de mi carrera"

Brasil pondrá primera en el Mundial 2026 ante Marruecos este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en lo que será el primer gran partido de la Copa del Mundo por los niveles que han mostrado ambos equipos en la previa.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el encargado de acompañar a Carlo Ancelotti fue Vinicius Jr., que se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de competir por el Hexa: "Este es el momento más especial e importante de mi carrera. Tengo el nivel físico y técnico con el que siempre soñé. No he tenido ninguna lesión esta temporada. Me preparé muy bien para llegar a este momento".

"Quedan ocho partidos; puedo cambiar la historia para nuestro país y para los jugadores. Ni siquiera hablo de goles y asistencias, sino de jugar bien y darle al equipo la confianza que necesita. No importa cuántos goles marque. Lo que importa es adónde lleguemos", agregó en sentido personal.

FBL-WC-2026-TRAINING-BRA | MAURO PIMENTEL/GettyImages

"Jugar con Ancelotti me da una gran tranquilidad; me da mucha libertad y confianza para hacer todo lo que ya he hecho con la selección y con el Real Madrid", analizó sobre su actual entrenador en la Canarinha y DT con el que lo ganó absolutamente todo en la Casa Blanca.

Por último, dijo: "Creo que el Mundial es diferente a todas las demás competiciones. El último Mundial me enseñó que tenemos que estar preparados hasta el último minuto del partido porque los pequeños detalles deciden el rumbo de la competición. Espero que podamos hacer las cosas de otra manera y que podamos marcar la diferencia en esos pequeños detalles".

Brasil integrará el grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el sábado 13 de junio contra los africanos en Nueva Jersey, mientras que tendrán su segunda presentación el viernes 19 ante los centroamericanos en Philadelphia y cerrarán la fase de grupos frente a los europeos el miércoles 24 en Miami Gardens.