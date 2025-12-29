Virgil van Dijk destaca una estadística clave que explica la floja temporada del Liverpool

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, tiene una teoría para explicar la débil defensa del título de la Premier League de su equipo. El capitán apuntó a un pésimo historial de jugadas a balón parado, un elemento que describió como “la clave”.

Hubo una época en que los Reds fueron uno de los equipos más dominantes a balón parado en la liga. Fueron conscientes de que este aspecto del fútbol, que antes era poco conocido, podía aprovecharse sólo con tiempo en el campo de entrenamiento gracias a su equipo de análisis de datos, y esa fue una de las muchas ventajas que se aprovecharon durante el triunfo de Jürgen Klopp.

Arne Slot no cosechó los mismos frutos durante su campaña ganadora del título la temporada pasada, pero aun así, el Liverpool anotó más goles de los que recibió en jugadas a balón parado. Pero la balanza ha cambiado drásticamente esta temporada.

El golazo de Santiago Bueno el sábado por la tarde fue el tanto número 12 que el Liverpool ha recibido en jugadas a balón parado en esta temporada y eso representa el peor récord en la máxima categoría inglesa: solo encajaron nueve goles en toda la temporada 2024-25. Para agravar los problemas de Van Dijk y Slot, el Liverpool solo ha marcado tres veces.

En la tabla de jugadas a balón parado de la Premier League, ningún club tiene peor diferencia de goles que el Liverpool.

Tabla de jugadas a balón parado de la Premier League 2025-26

El portero brasileño Alisson (abajo) encajó otro gol a balón parado este fin de semana | OLI SCARFF/GettyImages

Equipo Goles a favor/en contra en jugadas a balón parado Diferencia de goles en jugadas a balón parado Tottenham 9 / 2 +7 Arsenal 10 / 4 +6 Leeds 12 / 8 +4 Chelsea 11 / 7 +4 Sunderland 7 / 3 +4 Manchester United 11 / 8 +3 Aston Villa 9 / 7 +2 Brighton 6 / 4 +2 Newcastle 8 / 7 +1 Everton 5 / 4 +1 Brentford 3 / 2 +1 Fulham 6 / 6 0 Manchester City 6 / 6 0 Wolves 2 / 4 -2 Crystal Palace 7 / 10 -3 Burnley 4 / 7 -3 West Ham 6 / 11 -5 Bournemouth 6 / 12 -6 Nottingham Forest 4 / 11 -7 Liverpool 3 / 12 -9

Estadísticas de WhoScored. Actualizadas al 28 de diciembre de 2025.

“Es algo que tenemos que mejorar. Diría que al menos el 75% de las veces o incluso más, ni siquiera se trata del primer contacto. Es la segunda fase la que lo mata”.

“¿Es una cuestión mental? Espero que no. Si lo tienes en la cabeza, es un problema. Personalmente, no lo tengo en la mía”.

Debe estar en la cabeza de Van Dijk, en cierta medida, considerando sus firmes opiniones sobre el tema.

“Hemos defendido muy bien muchas jugadas a balón parado”, afirmó el defensa holandés. “Pero hemos encajado demasiados goles así y duele. Tenemos que mejorar. Entrenar es la única manera de mejorar. No ha sido suficiente. Todos lo sabemos. Lo hemos hablado. Necesitamos darle la vuelta. Por eso trabajamos en ello casi en cada entrenamiento”.

Arne Slot respalda la afirmación de Van Dijk

Parece que Arne Slot no puede tomarse un respiro | OLI SCARFF/GettyImages

En su análisis postpartido, Slot expresó el mismo abatimiento que Van Dijk: "Desafortunadamente, somos quizás el único equipo que casi nunca marca a balón parado y, peor aún, encajamos goles constantemente”.

Sin embargo, el técnico del Liverpool ofreció un rayo de esperanza: “Pero claro, creo que dije hace dos, tres o cuatro semanas que tenemos que asegurarnos de que, cuando las cosas se pongan en nuestra contra —ya sea a balón parado o por otras cosas—, sigamos encontrando la manera de ganar”.

“En los dos últimos partidos encajamos goles a balón parado, pero pudimos ganar y eso es algo que no ha sucedido muchas veces esta temporada. Para mí, es un progreso, pero es obvio que tenemos más cosas que mejorar, y esta es sin duda una de ellas”.

“Creo que hemos tenido mala suerte en múltiples situaciones con nuestras jugadas a balón parado. Ya van 18 partidos y tenemos que mejorar”, agregó.

Ese elemento de mala suerte que Slot mencionó tiene cierto fundamento. El Liverpool puede haber encajado 12 goles a balón parado, la cifra más alta de la Premier League, pero su promedio en esta situación se sitúa en un modesto 5,9, el octavo mejor registro, según Opta.

Esta discrepancia se puede explicar en parte por una portería decepcionante: Alisson no ha estado en su mejor momento esta temporada y el suplente Giorgi Mamardashvili no tuvo su mejor actuación a mitad de temporada.

