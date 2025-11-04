Virgil Van Dijk estuvo cerca de dejar el Liverpool y jugar en el Real Madrid esta temporada

Uno de los partidos más salientes que puede ofrecer el fútbol europeo es sin dudas un enfrentamiento entre el Liverpool y el Real Madrid. Por suerte para los aficionados del fútbol, el fixture de la UEFA Champions League dispuso que ambos se enfrenten en Anfield Road este martes.

Más allá de esto, hay una historia poco conocida de uno de los referentes del equipo inglés respecto al Merengue.

A mediados del pasado mes de julio, el Liverpool anunció la renovación de Virgil van Dijk. Tras largos meses de negociaciones, el zaguero decidió ampliar su contrato.

Detrás de las varias complicaciones que llevaron a estar muchas semanas en una indefinición absoluta, estaba nada menos que el Real Madrid y la intención del propio futbolista de vestirse de blanco. A tal punto que sus agentes llegaron a contactar con varios intermediarios para ofrecer sus servicios al equipo que actualmente dirige Xabi Alonso.

Al darse cuenta que el Madrid iba por Dean Huijsen, con un perfil parecido desde lo táctico y físico pero más joven, Van Dijk dejó atrás el tema y decidió ampliar su compromiso con los campeones de la Premier League.

Virgil van Dijk tuvo un palpito con el duelo entre el Liverpool y el Real Madrid por la Champions League

El capitán neerlandés del Liverpool habló para el canal oficial del club de cara al partido de esta noche por Champions League en Anfield: "Sabemos qué esperar, por supuesto, y ellos también. Por estas fechas del año pasado firmamos una de nuestras mejores actuaciones de toda la temporada para ganarles 2-0", y agregó, recordando aquella noche: "Estuvimos excelentes, ofreciendo una verdadera exhibición colectiva. Recuerdo que también fue uno de los mejores ambientes de toda la temporada, y esta noche necesitaremos más de lo mismo. Necesitamos ruido, necesitamos pasión y necesitamos vuestro apoyo desde el primer hasta el último instante".

Para cerrar, veneró al Real Madrid: "Es un equipo top, lleno de grandísimos jugadores, jugadores con experiencia también. Llegarán preparados para una noche dura, sin duda, y tenemos que asegurarnos de que así sea".

