Virgil van Dijk hace un llamado a Mohamed Salah tras otro partido en la banca del Liverpool

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, insistió en que aún necesita el apoyo en el vestuario para Mohamed Salah. Esto, de cara al mercado de fichajes de enero, en el que el futuro del egipcio será un tema de conversación clave.

Después de un comienzo de temporada decepcionante, Salah ha comenzado los últimos dos partidos de la Premier League del Liverpool en el banquillo, y el entrenador Arne Slot admitió que su limitada producción defensiva no fue sostenible durante un período en el que mostró una mala forma.

Fue una gran decisión por parte de Slot dejar en el banquillo a posiblemente el jugador más influyente del equipo en los últimos años, y Van Dijk admitió que debe servir como una llamada de atención para todos en el vestuario de Anfield.

“Eso siempre ha sido así [que nadie es invencible]”, dijo Van Dijk (vía The Times). “No es que tengas crédito ilimitado, todos tienen que rendir”.

“Mo lo ha estado haciendo, pero el entrenador tomó esa decisión en los dos últimos partidos. Todos queremos lo mejor para el club. Estoy bastante seguro de que Mo seguirá siendo una parte importante de lo que intentamos lograr porque es un jugador increíble y lo ha demostrado constantemente”.

“Todos buscamos la consistencia y él necesita que estemos en nuestro mejor momento, y nosotros lo necesitamos a él, y eso es lo que todos buscamos”.

Van Dijk: “Decepcionado”, Salah aún tiene un papel que desempeñar

Salah es una figura poco común en el banquillo del Liverpool | Carl Recine/GettyImages

Como era de esperar, la posición de Salah como el jugador con mayores ingresos del equipo ha generado una gran incertidumbre en torno a su futuro. Se rumorea que los interesados ​​de la Saudi Pro League reavivarán su interés ya en enero, y los rumores de un posible traspaso a la Major League Soccer (MLS) también avivan la llama.

Independientemente del rol actual de Salah en el campo, Van Dijk insistió en que el veterano extremo sigue siendo una pieza clave del equipo entre bastidores, mientras ambos intentan sacar al Liverpool de su actual crisis.

“Está como debería estar: decepcionado”, dijo Van Dijk cuando se le preguntó sobre las emociones de Salah. “Pero lo necesitamos y seguirá siendo importante, como lo ha sido.

“Sigue siendo un jugador fantástico y debemos recordar que hay una razón por la que ha tenido tanto éxito en el club y debemos respetarla”.

“Lo necesito como uno de los líderes. No estoy preocupado. Está decepcionado, pero es absolutamente normal, ya que si no estás decepcionado cuando no juegas dos partidos seguidos, también hay un problema. Pero ahora hay que pensar en el siguiente [partido]”, agregó.

Arne Slot: Las especulaciones sobre el futuro de Salah no son una sorpresa

Las selecciones de Arne Slot han atraído mucha atención | Carl Recine/GettyImages

Cuando el técnico Slot se sentó frente a los medios el viernes para hacer una vista previa del viaje de su equipo a Leeds United, sabía que no tendría que esperar mucho para recibir una pregunta sobre sus planes para Salah.

Tras insistir repetidamente en que su selección del equipo se decidiría por el rival, y no por cualquier problema personal con Salah, Slot confirmó que el egipcio está siendo considerado para ser titular en Elland Road.

“Creo que cualquier jugador que tengo en mente puede ser titular, y Mo es un jugador excepcional para nosotros”, reveló Slot. “Siempre lo tengo en mente para ser titular o para entrar [desde el banquillo]”.

Un tercer partido consecutivo fuera del once inicial solo contribuiría a las especulaciones sobre el futuro de Salah, algo que Slot admitió no le ha sorprendido.

“Los rumores, sí [los entiendo] porque se lo merece; ha sido muy influyente durante seis o siete años”, dijo el técnico de los Reds. “Es completamente normal que la gente hable de ello cuando no está [jugando]”.

