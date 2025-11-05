Virgil van Dijk responde con una sola palabra al regreso de Alexander-Arnold a Anfield

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, reveló que no tiene intención de ver a Trent Alexander-Arnold tras la victoria de los Reds por 1-0 sobre el Real Madrid en la Champions League el martes por la noche.

Aunque Alexander-Arnold no estaba en condiciones de ser titular, el internacional inglés acaparó los titulares en la previa de su esperado regreso a Anfield.

El exjugador del Liverpool fue recibido con una sonora pitada durante el calentamiento y al entrar al campo en el minuto 81. Esta breve aparición supuso el regreso de Alexander-Arnold tras siete semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales sufrida a principios de septiembre.

Trent Alexander-Arnold y Arne Slot, Liverpool FC vs Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

La hostil recepción por parte de los fieles seguidores del Liverpool fue reflejada por Van Dijk en su entrevista posterior al partido con Prime Video, aunque no de forma tan explícita.

Cuando se le preguntó si había visto a Alexander-Arnold antes del partido o si planeaba ver a su excompañero en algún momento después del partido, el defensa central respondió enfáticamente: “No”. Luego repitió la respuesta de una sola palabra con un tono que no dejaba lugar a preguntas de seguimiento.

Alexander-Arnold se abrazó con varios de sus excompañeros, entre ellos Mohamed Salah e Ibrahima Konaté, así como con Arne Slot, tras el pitido final que le dio la victoria al Liverpool.

A diferencia de otras ocasiones esta temporada, los vigentes campeones de Inglaterra no echaron de menos a su exvicecapitán en la banda derecha el martes por la noche. Conor Bradley realizó una actuación excepcional para silenciar a Vinícius Júnior, quien terminó el partido sin realizar un solo disparo a puerta.

¿El regreso de Trent Alexander-Arnold inspiró al Liverpool?

El Liverpool no le dio una cálida bienvenida a Trent Alexander-Arnold | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Al técnico del Liverpool, Arne Slot, le preguntaron tras el duelo si consideraba que la entrada de Alexander-Arnold al campo de alguna manera inspiró a su equipo a ganar.

“Me impresionó el ambiente durante los 90 minutos, incluso antes del partido”, declaró el entrenador neerlandés. “Creo que la afición nos apoyó durante todo el encuentro, no solo cuando Trent estaba en el terreno de juego”.

A pesar de la hostilidad manifiesta contra el exjugador de la escuadra, Slot aseguró a ESPN que no tiene resentimientos. “Hablamos sólo un poco después del juego. Le di un abrazo. No recuerdo exactamente qué dijimos, pero probablemente no mucho. Cada vez que lo vea, le daré un abrazo o hablaré con él, porque ha sido muy especial para mí, tanto como jugador como persona”.

