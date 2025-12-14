Llegó una de las palabras más esperadas en medio del ruido interno del Liverpool: la del capitán, Virgil van Dijk. El neerlandés se encargó de llevar paz a las partes y ha respaldado tanto a Mohamed Salah como a Arne Slot.

“Hemos demostrado esta semana que estamos absolutamente unidos. Avanzamos como uno solo. Mo va a la Copa Africana de Naciones y todos esperamos que tenga éxito allí, que vuelva y sea importante para nosotros para el resto de la temporada”, dijo van Dijk. Cabe destacar que el egipcio renovó su contrato hasta 2027 con los Reds el pasado verano.

“La otra cara es que todos conocemos el fútbol y no tenemos idea de lo que va a suceder. Espero que se quede porque es uno de mis líderes y sigue siendo muy importante para el club. Pero hay más partes implicadas en esta situación", agregó.

Liverpool v Sunderland - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Además, elogió a Slot: “Creo que ha manejado la situación muy bien: tranquilo a su manera y es una situación muy complicada. Hay mucho ruido y presión desde el mundo exterior, y con razón, porque no hemos estado al nivel que hemos mostrado en las últimas temporadas".

En cuanto a la situación general de la institución del Merseyside, puntualizó: “Tenemos que seguir. Él está en un club que está muy unido y así ha sido antes de nuestro tiempo en el club, y es algo que tenemos que mantener. Pasamos los buenos momentos juntos, como equipo, como club y como afición, pero a veces, cuando surgen los momentos difíciles, también tenemos que mantenernos unidos. Este momento es muy bueno para ver cómo responde todo el mundo".

Los Reds le ganaron al Brighton por 2-0 gracias a un doblete de Hugo Ekitike y eso les sirvió para escalar momentáneamente a la sexta posición de la Premier League, a la espera de los resultados del domingo y lunes para saber su lugar final al cierre de la jornada 16 de la liga inglesa.