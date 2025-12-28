El Real Madrid estuvo a la sombra del FC Barcelona en todo el 2025 y buscará salir con furia al mercado de fichajes de invierno para reforzar su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada 2025/26, donde se definirán los títulos de campeón.

En caso de que Vinicius Jr. no renueve su contrato, el conjunto merengue habría pensado en Vitinha para engrosar la plantilla de Xabi Alonso y darle un gigantesco salto de calidad al mediocampo de la Casa Blanca.

Según trascendió, una operación por la ficha de Vinicius sería superior a los 100 millones y eso le daría a la directiva del Madrid el margen necesario como para ir a la caza del portugués, aunque este todavía tiene contrato hasta 2029 con el PSG y es intransferible para un club que, justamente, no tiene ningún tipo de urgencia económica.

Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: Final | NurPhoto/GettyImages

Vitinha inició su carrera en el Porto, donde hizo las formativas, y estuvo a préstamo un año en el Wolverhampton de la Premier League. El PSG lo compró a mediados de 2022 en 41.5 millones de euros y su gran explosión pudo verse con la camiseta del club parisino, donde integra un mediocampo de lujo con Joao Neves y Fabián Ruiz, entre otros cracks. Fue fundamental en la consagración del equipo de Luis Enrique en la UEFA Champions League 2024/25.

"Si cuando João (Neves) y yo acabemos la carrera nos colocan al nivel de Xavi e Iniesta, fantástico. Todavía no estamos en ese nivel, es un honor que se los mencione. Es importante seguir consolidándonos y creciendo en el juego. Somos un medio campo complementario, nos entendemos muy bien y eso nos ayuda mutuamente", reconoció el portugués en una entrevista con A Bola sobre los referentes de la historia del FC Barcelona, acérrimo rival del club que lo pretende.