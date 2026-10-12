Vucetich analiza el triunfo de Tigres sobre Toluca

Tigres pegó la sorpresa de la jornada venciendo al Toluca pese a la enorme diferencia de calidad de ambos equipos hoy mismo. Tras el triunfo, Víctor Manuel Vucetich destacó el crecimiento y cambio de actitud de su plantel para enfrentar al mejor equipo de toda la liga.

"Es parte de la profesión, vamos de menos a mas, a veces salen las cosas a veces no, vamos creciendo partido tras partido"



❗️Victor Manuel Vucetich, D.T. de Tigres pic.twitter.com/kHRQvzlEi5 — Claro Sports (@ClaroSports) October 10, 2026

Yo creo que está cambiando mucho la actitud de los jugadores, se están dando cuenta de la situación que se está viviendo. Entonces, creo que el profesionalismo del de los jugadores ha permitido, a lo mejor, intentar crecer partido tras partido, y creo que en ese deseo de superación, de crecer permanentemente, pues el equipo evolucionó de alguna manera, y creo que todos juntos estamos buscando una sintonía para encontrar un punto de equilibrio en todos nosotros que nos permita sacar los resultados. Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel añadió que si bien el marcador fue apretado, en este punto de la temporada, lo fundamental es sumar tres puntos jornada a jornada.

Preferimos 3-0, 4-0, pero el partido se da en diferentes formas, ¿no? Depende mucho de de cómo salgan los jugadores, depende mucho de las actitudes, depende mucho de muchas circunstancias. Hoy supimos capitalizar muy bien las oportunidades, el equipo salió muy decidido, se generan en los primeros minutos varias oportunidades de gol. Esto se notaba que el equipo quería demostrarse a sí mismo, y el equipo se demostró a sí mismo que tiene condiciones para poder obtener el resultado. Víctor Manuel Vucetich

Tigres UANL v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Vucetich cerró agradeciendo a sus jugadores el esfuerzo pese al estado de crisis actual del club a nivel deportivo.

Resaltar, primero el esfuerzo de los jugadores, la actitud que tuvieron, la importancia que daba del partido ante un equipo como Toluca, que es el líder, en fin, y que trae un plantel muy completo. Entonces, creo que el resultado es muy bueno por esa parte, la necesidad que teníamos de ganar. Entonces, creo que esa es la parte para mí ahorita más trascendental, ¿no? El funcionamiento va poco a poco tratando de mejorar. Creo que partido tras partido hemos venido creciendo. Hoy se tuvo la oportunidad de empezar con Emiliano y con Memo. Creo que son 2 los elementos que nos han venido a reforzar. Entonces, creo que ese es un camino correcto. Víctor Manuel Vucetich

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