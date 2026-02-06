Vuelve el Clásico de Leyendas en Costa Rica: plantillas confirmadas y cómo ver el partido

El antecedente más reciente fue en noviembre, en El Salvador, donde el Barcelona se impuso 2–0 con una actuación contundente. Esta vez, el equipo merengue llega con sed de revancha, especialmente después de quedarse sin marcar en un partido que tenía potencial para ser más parejo.

El encuentro en Costa Rica, además, será el primero de una serie de cuatro partidos entre ambos equipos durante el próximo mes, lo que confirma que este formato de “Clásicos de leyendas” seguirá creciendo.

¿Cuándo es Real Madrid Legends vs. Barcelona Legends?

El partido se disputará el domingo 7 de febrero en el Estadio Nacional de Costa Rica, con inicio programado para las 19:00 (USA), 18:00 (MX) y 01:00 del 08/02 (ESP). Se espera una gran convocatoria, con una cifra estimada de 34.000 espectadores en las tribunas.

Aunque el objetivo principal es el entretenimiento, el historial entre estas figuras hace imposible que se juegue “a media máquina”. Muchos de los convocados tienen pasado caliente en partidos de alto voltaje y eso suele notarse, incluso en duelos de exhibición.

Confirmados los jugadores del Real Madrid y Barcelona para el juego de leyendas en Costa Rica pic.twitter.com/jtNORuVDZw — TD Más (@tdmascrc) February 4, 2026

Plantilla confirmada de las leyendas del Real Madrid vs. las leyendas del Barcelona

El Real Madrid contará con un nombre que pesa por sí solo: Iker Casillas, histórico arquero y símbolo del club, será uno de los principales atractivos del partido. Delante suyo estará Pepe, defensor que supo vivir El Clásico con intensidad total.

En la creación aparece otro clásico del madridismo: Guti, llamado a ser el cerebro del equipo gracias a su visión y calidad para manejar los tiempos.

Plantilla del Real Madrid: Lista completa de jugadores

Casillas

Contreras

Antonio Núñez

Pepe

Olaya

Agus

Congo

Balboa

Sávio

Iván Campo

Guti

Raúl Bravo

Fernando Sanz

David Barral

De la Red

Toni Moral

Makélélé.

Plantilla confirmada de las leyendas del Barcelona vs. las leyendas del Real Madrid

Del lado blaugrana, el gran imán será Ronaldinho, ídolo mundial y una de las figuras más queridas de la historia reciente del Barça. También estará Rivaldo, con quien compartirá reencuentro simbólico, ya que nunca coincidieron en el club, pero sí fueron campeones del mundo con Brasil.

Legends Match: Real Madrid v FC Barcelona | APHOTOGRAFIA/GettyImages

Además, regresa Javier Saviola, héroe del último duelo por sus dos goles, acompañado otra vez por Marc Crosas, clave en la asistencia del partido anterior. En defensa, el liderazgo será de Carles Puyol, emblema absoluto del club catalán.

Plantilla del Barcelona: Lista completa de jugadores

Angoy

Vítor Baía

Puyol

Fontàs

Valiente

Montoya

Okunowo

Fernando Navarro

Roger Garcia

Mendieta

Cocu

Trashorras

Crosas

Nolito

Saviola

Giuly

Rivaldo

Ronaldinho.

Cómo ver Real Madrid Legends vs. Barcelona Legends por TV y en directo

El encuentro se transmitirá en directo a través del canal de YouTube de Barcelona, aunque con una condición: solo podrán acceder los miembros Premium. La suscripción cuesta 9,99 dólares por mes.

