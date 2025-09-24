Wayne Rooney carga contra el Balón de Oro: “Es un chiste”

La edición 2025 del Balón de Oro continúa generando polémica días después de la gala en París. En esta ocasión, quien alzó la voz fue Wayne Rooney, leyenda del fútbol inglés, que no dudó en cuestionar abiertamente la clasificación final del prestigioso premio.

Críticas a la posición de Vitinha

Paris Saint Germain v Atalanta Bergamo - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Rooney se mostró indignado con el lugar que ocupó Vitinha, centrocampista portugués que terminó en el tercer puesto, por detrás del ganador Ousmane Dembélé y del joven Lamine Yamal.

“Es un chiste, la verdad. ¿Cómo es que Raphinha termina quinto mientras que Vitinha es tercero? Lideró a su equipo en momentos clave, jugó con pasión y corazón, y nos regaló noches mágicas. Si eso no es digno del Balón de Oro, ¿qué lo es? Para mí, debería haber sido el número uno”.

El exdelantero del Manchester United considera que el rendimiento del luso fue infravalorado y que su papel determinante en los grandes partidos merecía un reconocimiento mayor.

Raphinha y la sorpresa en el top 5

69th Ballon D'Or Photocall At Theatre Du Chatelet In Paris | Pascal Le Segretain/GettyImages

El comentario de Rooney también apuntó indirectamente al brasileño Raphinha, quien firmó una temporada brillante con el Barcelona y se coló en el quinto puesto. Aunque el inglés reconoció su buen año, dejó claro que, a su juicio, la comparación con Vitinha no se sostiene.

Un debate abierto

Las palabras de Rooney reflejan un sentir compartido por muchos aficionados y analistas: el Balón de Oro sigue siendo objeto de controversia. Los criterios de votación —que combinan títulos colectivos, estadísticas individuales y percepciones subjetivas de los periodistas— generan debates constantes sobre la justicia de las posiciones finales.

Rooney, voz autorizada

Que Rooney se pronuncie no es un detalle menor. El máximo goleador histórico del Manchester United y de la selección inglesa vivió en carne propia las dinámicas de este galardón, en el que nunca llegó a situarse entre los finalistas más votados pese a sus temporadas de élite. Su visión añade legitimidad a una crítica que pone en duda la transparencia y consistencia de la elección.

La eterna discusión del Balón de Oro

Lo cierto es que, más allá de quién se lleva el trofeo, la polémica es ya parte inherente al Balón de Oro. Cada año surgen voces que cuestionan el resultado y, en esta edición de 2025, Rooney se suma a quienes consideran que la narrativa del premio no siempre refleja lo que sucede en el campo.