Xabi Alonso analiza la derrota del Real Madrid en el Derbi Madrileño: "Hoy duele, pero será positivo"

El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada 2025-2026 bajo el mando de Xabi Alonso. En lo que fue su peor actuación hasta la fecha, el equipo merengue cayó por un contundente 5-2 ante el Atlético de Madrid en la jornada 6 de LaLiga. Los blancos, que llegaban con un récord perfecto de cinco victorias consecutivas, se vieron superados de principio a fin en el Derbi Madrileño.

En conferencia de prensa, Xabi Alonso analizó el resultado y se mostró autocrítico con el rendimiento de su club. A pesar de considerar que el Real Madrid no hizo un buen partido y que la derrota ante Atlético de Madrid es dolorosa, el estratega afirmó que este revés puede servirles en el futuro.

Atletico Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien, no hemos jugado bien ni colectivamente, ni en la calidad del juego con y sin balón. Estamos en una fase de construcción, hoy es la primera derrota y esto sigue. Tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a servir en el futuro. Pero no hay excusas. Estamos dolidos... como lo está la afición. Xabi Alonso

🎙️ @XabiAlonso: "Es la primera derrota y nos duele a todos".

Xabi Alonso consideró que perder este partido es un "daño", pero que será positivo para el futuro, además aceptó que el resultado ante el equipo de Diego Pablo Simeone fue una "derrota merecida".

Fiel a su estilo, el técnico español optó por no criticar al arbitraje por el resultado y restó importancia a los gestos de Franco Mastantuono, a quien se le vio muy molesto al final del encuentro.