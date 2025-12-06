Xabi Alonso analiza la situación emocional de Vinicius Júnior

En la rueda de prensa previa al próximo partido, Xabi Alonso quiso destacar el excelente estado personal y profesional de Vinicius Júnior, uno de los futbolistas más determinantes del vestuario. El entrenador del Real Madrid puso el foco en algo más profundo que los goles o las estadísticas: el equilibrio emocional del brasileño y su influencia directa en el rendimiento del grupo.

“Vinicius está en un momento excelente, tanto en lo personal como en lo profesional. Se le ve feliz”, afirmó Alonso, con un tono que dejaba claro que para él este detalle es fundamental. El técnico insistió en que el bienestar del extremo es clave para que pueda desplegar todo su talento, especialmente en una temporada tan exigente.

🚨🇧🇷 Xabi Alonso: “Vinicius is in a great place both personally and professionally, he seems happy!”.



“It was a shame he didn't score in Greece or Bilbao, but when you see him smile, it gives the team a real boost”.



“It's crucial to have him in this state of mind”. pic.twitter.com/RK4HSC0CIz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2025

El entrenador también repasó los últimos partidos, en los que Vinicius no logró marcar pese a haber tenido buenas oportunidades. “Fue una pena que no pudiera marcar ni en Grecia ni en Bilbao, pero cuando le ves sonreír, el equipo recibe un impulso enorme”, explicó. Para Alonso, la energía y la alegría del brasileño son contagiosas, generan confianza y ayudan al equipo en los momentos más apretados.

Por eso, remarcó que el estado anímico del atacante es tan importante como su rendimiento futbolístico. “Es fundamental tenerle en este estado de ánimo”, sentenció, dejando claro que un Vinicius sereno, motivado y feliz eleva el nivel colectivo de forma inmediata.

En un curso en el que cada detalle puede marcar diferencias, Xabi Alonso quiso transmitir un mensaje de optimismo y respaldo hacia su jugador. Según él, un Vinicius pleno emocionalmente es sinónimo de un Real Madrid más competitivo, más valiente y mucho más difícil de frenar.