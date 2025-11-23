Xabi Alonso anticipó la vuelta de Rüdiger

"Es importante que vuelva, sobre todo ahora con la lesión de Mili (Eder Militao). Quizá para mañana no esté, pero sí para Atenas", explicó Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, en la rueda de prensa celebrada en el predio de Valdebebas sobre el defensor alemán Antonio Rüdiger, que regresaría al equipo para visitar al Olympiacos en El Pireo el próximo miércoles por la sexta jornada d la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

Pensando en el partido de este domingo ante el Elche, dijo: "Han llegado todos bien y con buena energía. Tenemos un partido exigente mañana. "Todo sigue igual. Hay todo tipo de momentos y estamos con ganas de mirar hacia adelante. Tenemos partidos importantes en Liga y Champions. La energía es buena y necesitamos a todos".

Real Madrid Training Session - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

"Sabemos donde estamos y sabemos la exigencia del Madrid. Lo llevamos con normalidad y la exigencia propia que nos imponemos. No hay que darle más peso. No relaciono el momento futbolístico al físico. Hacemos una preparación y ahora entraremos en una fase exigente. Hay muchos partidos en pocos días y que todos se sientan preparados para jugar. Hay que convivir con las lesiones", respondió sobre las críticas y el estado físico de los futbolistas.

"Habiendo trabajado varias horas con ellos, preparamos futbolísticamente y mentalmente qué vamos a necesitar y mañana es el momento de demostrarlo. Todo el que está disponible y está en forma, tiene la mismas posibilidades. Durante estas semanas necesitamos a todos y todos van a poder jugar y a tener su momento. Necesitamos estar frescos y que se sientan partícipes", agregó.

"No afecta. Es lo que hay. Hay que prepararlo y no podemos cambiarlo. Sabemos los condicionantes de jugar fuera de casa. Juegas con un ambiente en contra pero el juego es el mismo", concluyó sobre la mala racha de partidos en condición de visitante.