Xabi Alonso aprovechará el parón invernal para un replanteamiento: “Tenemos tiempo para reflexionar”

El Real Madrid sumó su tercer partido consecutivo con triunfo tanto en LaLiga como en Copa del Rey, pero aún con estos resultados, hay algo que no deja del todo convencidos a los seguidores y críticos de la escuadra merengue, quienes consideran que Xabi Alonso no es la mejor opción para estar en el banquillo.

Hoy cinco atajadas de Thibaut Courtois y los goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé de penal, salvaron un encuentro más, en esta ocasión al derrotar dos goles por cero al Sevilla en la Jornada 17 de la temporada 2025/26.

A pesar de esto, el estratega español fue criticado en conferencia de prensa, apuntándolo directamente por el mal accionar del equipo, la baja de juego que han tenido y de la poca holgura con la que ganan encuentros, a lo que Alonso aseguró que con el parón invernal tendrán tiempo de redimirse y perfeccionar lo que han venido haciendo.

Hay cosas que no han salido como esperábamos. Hemos ganado y la situación nos permite encarar el 2026 en una buena situación clasificatoria para pelear por lo que sea. Tenemos tiempo para reflexionar. Xabi Alonso

Ahí mismo, Alonso aprovechó los micrófonos para dejar en claro en diversas ocasiones que si bien su equipo no ha hecho las cosas como se espera, esto se debe a que no tiene plantel completo, pero que sabe que de cara al 2026 las cosas pueden moverse en su favor.

Debemos mejorar en varias facetas, cuando no tenemos el balón, en darle otra intención al juego. Hoy llegamos con varias bajas, algunos llegaron al límite. No me quedo con el nivel de hoy, porque sé que en el futuro podremos mejorar. Xabi Alonso

El Madrid vuelve a las acciones en la cancha este próximo 4 de enero cuando se enfrente al Real Betis en el Estadio Santiago Bernabéu, ahí llegará como segundo puesto de la clasificación sin importar el resultado del Futbol Club Barcelona quien todavía no disputa su partido de esta décimo séptima fecha.

