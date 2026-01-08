Xabi Alonso arremete contra Simeone tras conflicto con Vinícius Jr en el Real Madrid vs Atlético de Madrid

“Escuché lo que le dijo Simeone a Vini y no me gustó. No puedes hablar así, algunas cosas pasan la raya”. Con esa frase, Xabi Alonso fijó su postura tras el triunfo del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, un partido que se recordará tanto por el marcador como por el cruce verbal que encendió los ánimos.

El técnico merengue fue directo al referirse al intercambio entre Diego Pablo Simeone y Vinícius Júnior, un episodio que se produjo en pleno derbi y que no pasó desapercibido para nadie. Para Xabi, más allá de la rivalidad, existían límites que no debían cruzarse, sobre todo cuando el foco se ponía en un jugador que venía cargando presión desde semanas atrás.

El encuentro se había inclinado del lado blanco con autoridad. El Real Madrid impuso su jerarquía, manejó los tiempos y golpeó en los momentos clave para dejar al Atlético sin margen de reacción. Los goles reflejaron un dominio que fue más mental que táctico, en un duelo tenso, áspero y con aroma a final desde el primer minuto.

Sin embargo, el partido tuvo un punto de quiebre emocional cuando Simeone decidió provocar a Vinícius desde la banda. Las cámaras captaron el momento y las palabras no tardaron en circular. El brasileño, que había sido cuestionado recientemente por su nivel, volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un cruce que poco tuvo que ver con lo futbolístico.

🚨 Xabi Alonso: “I heard what Simeone said to Vini, and I didn't like it”.



“You can NOT talk like that, some things cross the line”.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/ZyLkUDpwAN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

Xabi Alonso, que ya había vivido un episodio previo con Vinícius meses atrás, optó por cerrar filas. Recordó que aquel desencuentro quedó resuelto puertas adentro y dejó claro que el club protegió al jugador en todo momento. Para el entrenador, el brasileño respondió en el campo, compitió, se implicó y fue parte activa de un triunfo que metió al Madrid en la final.

La victoria sobre el Atlético no solo significó un paso más hacia el título, también reforzó la idea de grupo. El Real Madrid salió fortalecido, con Xabi marcando territorio desde el discurso y con Vinícius respondiendo donde más duele: en el marcador y en la clasificación. En un derbi caliente, la escuadra merengue ganó el partido y también el relato.

