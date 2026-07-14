Xabi Alonso despeja las dudas sobre el futuro de Enzo Fernández en el Chelsea

En su presentación oficial como entrenador del Chelsea, Xabi Alonso comenzó a delinear el futuro del plantel y uno de los nombres que más atención generó fue el de Enzo Fernández: el técnico español confirmó que ya mantuvo una conversación con el argentino.

El campeón del mundo atraviesa un gran presente con la selección argentina, que disputa las semifinales de la Copa del Mundo 2026, mientras su futuro en el conjunto inglés continúa siendo tema de debate por los constantes rumores del mercado de pases.

🗣️🔵 XABI ALONSO, sobre el FUTURO de ENZO FERNÁNDEZ:



😉 "Quiero que se quede en el Chelsea". pic.twitter.com/BhKn4fZjnD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 13, 2026

Consultado sobre la charla que mantuvieron, Alonso fue breve y remarcó que el contenido de esa conversación permanecerá en el ámbito privado; sin embargo, sí dejó una definición que disipó cualquier incertidumbre respecto a sus planes.

"He hablado con Enzo Fernández. Prefiero mantener en privado lo que charlé, pero quiero que se quede", expresó el técnico.

El mensaje que aleja los rumores de salida

En las últimas semanas, el nombre de Fernández apareció vinculado con un posible interés del Real Madrid. Aún así, el club merengue salió públicamente a desmentir que existiera una oferta formal por el futbolista.

Pese a ello, las especulaciones sobre una eventual transferencia no desaparecieron. En ese contexto, Xabi Alonso fue consultado directamente sobre si contaba con Enzo para la próxima temporada 2026/27 y respondió sin titubeos que sí.

La postura del técnico representa una señal de respaldo para uno de los futbolistas más importantes del Chelsea, que desde su llegada se consolidó como pieza clave en el mediocampo gracias a su capacidad para recuperar, distribuir el juego y asumir responsabilidades en cancha.

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

El entrenador aseguró que busca un equipo protagonista, con una propuesta ofensiva y competitiva, y remarcó que su objetivo será pelear por los títulos desde el inicio de la temporada: "somos ambiciosos, queremos ganar muchos partidos y ser competitivos". Además, agregó que "el tiempo dirá hasta dónde podemos llegar, pero creo que podemos hacer una gran campaña".

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