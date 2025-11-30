El Real Madrid tiene este domingo una misión clara: ganarle al Girona en Montilivi para recuperar la cima de LaLiga, arrebatada por el FC Barcelona, que jugó el sábado frente al Alavés venciéndolo por 3-1 en el Camp Nou.

En la clásica rueda de prensa previa a los encuentros, Xabi Alonso se refirió al rendimiento y la relación entre Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, las dos principales figuras del equipo: "Son muy buenos. Habrá partidos en los que nos encontremos con bloques bajos en los que tengamos que atacar nosotros, tener más paciencia y que ellos sepan estar en el momento adecuado. Esa conexión, esa calidad, esa complicidad que tienen, lo bien que se llevan... Se nota en el campo y el otro día fue muy vistosa". Cabe destacar que el francés viene de anotar cuatro goles en la victoria por 4-3 del Madrid contra el Olympiacos por UEFA Champions League.

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-REAL MADRID | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

Además, no escatimó elogios para Jude Bellingham: "Tengo muy buena relación, es top mundial. Tiene esas ganas de mejorar y me gustan esos jugadores. Me viene a preguntar y veremos donde puede encajar mejor. Hay que conocer lo que pasa alrededor suyo".

Sobre la actualidad a nivel grupo, puntualizó: "El equipo está unido. Todos sabemos que el objetivo es llegar a mayo con posibilidades de ganar todo. Estamos juntos en los momentos buenos y en los no tan buenos. Tenemos buena conexión en el día a día. A pesar de todo lo que suene, somos muy sólidos desde dentro".

"Está mejor, está entrenando sin molestias y sin dolor. Está entrenando en esa dinámica. Decidimos parar porque estaba jugando con dolor, pero ya está recuperado", explicó sobre Franco Mastantuono y la recuperación de la pubalgia que lo sacó de los últimos cuatro encuentros.

Por último, anticipó que futbolistas regresan: "Recuperamos a Rudiger y Militao. Veremos si Asencio puede estar. Franco también entra. Huijsen no".