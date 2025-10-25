Xabi Alonso evita la confrontación con Lamine Yamal

Xabi Alonso habló en rueda de prensa en la previa del gran clásico de este domingo entre el Real Madrid y el FC Barcelona: "Está claro que un Clásico es especial, lo ha sido durante muchos años. Es el primero para este nuevo proyecto y necesitamos que el estadio tenga esa energía de los partidos grandes, y que al final podamos celebrarlo con nuestra gente", puntualizó el entrenador Merengue.

Sobre los picantes dichos de Lamine Yamal, dijo: "No voy a entrar ahí, hay muchas declaraciones por parte de gente del Barcelona y no puedo analizarlas todas. Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes. Eso es lo que más nos ilusiona para mañana. Lo importante es el verde, lo que pase en el campo, de dónde venimos, qué es lo que tenemos por delante y cómo jugamos el partido. Eso es lo que más preocupa y en lo que hemos estado trabajando”.

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Angel Martinez/GettyImages

“Lo más importante somos nosotros: nuestra calidad y nuestra fortaleza. Luego están los pequeños planes de partido sobre lo que queremos, con y sin balón. Debemos estar juntos, controlar los momentos de presión y las distancias. Es lo que estamos sustentando para ser más constantes en el rendimiento”, agregó.

Sobre el posible once para el encuentro, explicó: “Hemos recuperado a casi todos los jugadores que no pudieron estar contra la Juventus. Mañana veréis el once, pero todo el que está en la convocatoria puede jugar”.

Por último, se le consultó sobre alguna posibilidad de que la defensa juegue adelantada: "Se pueden dar situaciones por las cualidades de nuestros jugadores. Antes del fuera de juego tenemos que hacer más cosas, pequeños detalles fundamentales que pueden marcar las diferencias en estos partidos”.