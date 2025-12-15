Xabi Alonso explica el motivo del abrazo con Vinicius Jr. tras substituirle en el partido ante el Alavés

Una de las grandes noticias del domingo para el Real Madrid, además del triunfo sobre el Alavés por LaLiga que le dio aire a Xabi Alonso en el banquillo Merengue, fue el gesto de reconciliación pública de Vinicius Jr. y su entrenador.

A ningún futbolista le gusta salir del campo, pero el brasileño es capaz de montar un acting importante para demostrar su descontento. En esta oportunidad, lejos de hacer un berrinche, salió y abrazó a su director técnico en un gesto que se valora mucho puertas adentro de Valdebebas.

“La unión es fundamental. Es la única manera de que la solidez del día a día nos dé la mejora que queremos. Estamos todos juntos en esto, enfocados en lo nuestro. Peleando en los momentos buenos y no tan buenos. El equipo ha competido muy bien. El inicio ha sido muy bueno. Le doy mucho mérito a la victoria porque teníamos muchas bajas”, explicó Xabi en rueda de prensa luego de la gran victoria en Mendizorroza.

Deportivo Alaves V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Además, se tomó un segundo para hablar del penalti no cobrado sobre el histriónico extremo carioca: “Me ha parecido un penalti claro. Hay contacto. Me sorprende mucho que no vaya ni al VAR. Dicho esto, no nos sorprende y hay que seguir”.

Sobre el encuentro en sí, cerró: "Ha sido muy competido. Empezamos muy bien. Luego perdimos algo el control. La segunda empezamos bien, pero concedimos el gol en la única acción que Valdepeñas ha fallado, porque ha estado muy bien. El equipo ha dado la cara. El segundo gol nos da los tres puntos. Nos vamos contentos con los tres puntos, porque lo importante era ganar".

Gracias a este triunfo, el Madrid conserva la distancia de cuatro puntos por debajo del FC Barcelona, que se había alejado a siete de manera momentánea al ganarle el sábado al Osasuna. El próximo encuentro será el miércoles, en condición de visitante, ante el Talavera de la Primera Federación por la Copa del Rey.

