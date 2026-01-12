Xabi Alonso explica por qué cambió a Vinicius Jr. al cierre del partido entre el Barcelona y el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, reveló que Vinicius Junior pidió ser reemplazado en los minutos finales de la final de la Supercopa de España el domingo por la noche.

El técnico español provocó la sorpresa de todos en el minuto 82 al sacar a Vinicius Jr. del partido en el estadio Alinma Bank. El internacional brasileño fue el jugador más peligroso de los merengues en la derrota por 3-2 , anotando el primer gol de su equipo de forma espectacular y desequilibrando una y otra vez con su velocidad por la banda izquierda.

Con un gol de desventaja y el pitido final a punto de terminar, Vinicius Jr. parecía el jugador de blanco con más posibilidades de empatar contra el Barcelona en Yeda, Arabia Saudí. Sin embargo, cedió su puesto a Franco Mastantuono, en una sustitución que dejó a los madridistas de todo el mundo perplejos.

“Vinicius estuvo muy bien hasta la fase final”, dijo Alonso tras la decepcionante derrota de su equipo en la Supercopa de España . “Pidió salir por cansancio. Había mucha humedad. Fue una amenaza constante, el gol fue espectacular y causó muchos problemas por su lado”.

El número 7 del Real Madrid le ganó la batalla a Jules Koundé durante toda la noche, superando al defensa en velocidad prácticamente en cada oportunidad. Vinicius Jr. incluso se burló del francés con un ingenioso tuétano para penetrar en el área pequeña antes de su sensacional gol individual.

El sedoso remate marcó el 16.º gol del extremo en su 15.ª final con los blancos, igualando el récord histórico del club, que ostentaban Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Ferenc Puskás. Además, rompió la sequía goleadora de 16 partidos de Vinicius Jr.

Continuidad ¿asegurada?

Más allá de la dolorosa derrota, la sensación es que Xabi Alonso vuelve a España con algo más de seguridad. El Madrid ganó el derbi en la semifinal de la Supercopa y en la final se le escapó por poco, ante un rival que, hoy por hoy, está un escalón por encima,



Salvo sorpresas, el entrenador debería tener cierta tranquilidad en las próximas semanas. Aunque, con el Real Madrid, nunca se sabe.

