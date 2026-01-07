Xabi Alonso habla sobre lo importante que es Vinícius Junior para el Real Madrid

Las palabras de Xabi Alonso no pasaron desapercibidas en un contexto cargado de ruido alrededor de Vinícius Júnior. En medio de los rumores que lo colocan fuera del Real Madrid y de versiones que hablan de una propuesta seria desde la Premier League, el técnico fue directo: el brasileño es una pieza clave y su mejor versión sigue siendo una prioridad absoluta para el equipo.

🚨🇧🇷 Xabi Alonso: “Vini Jr is going to be important. We need him at his best, enjoying himself on the pitch”.



“When he does, he gives us that edge. We have to find him. He’s fundamental for us”. pic.twitter.com/fHuvNxMj03 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2026

Alonso fue claro al señalar que Vinícius debe ser importante desde el disfrute. No habló de cifras, cláusulas ni del mercado, sino de sensaciones dentro del campo. Cuando Vini juega suelto, sin cargas externas y conectado con el partido, el Real Madrid encuentra una ventaja que pocos equipos pueden igualar. Esa capacidad de romper defensas, generar desequilibrios y alterar planes rivales sigue siendo un recurso estratégico de primer nivel.

El mensaje también revela una intención interna: recuperar al futbolista tanto en lo anímico como en lo futbolístico. En los últimos meses, Vinícius ha estado rodeado de distractores externos que han afectado su nivel de juego. Las especulaciones sobre una posible salida, sumadas a la presión constante que implica ser una de las figuras del club, han puesto el foco lejos del balón. Xabi Alonso apunta justo a encontrarlo, potenciarlo y volver a hacerlo sentir determinante.

El técnico entiende que el Real Madrid necesita al Vinícius decisivo, no solo al nombre que genera titulares. Su impacto va más allá de los goles o las asistencias; condiciona marcas, obliga a ajustes defensivos y abre espacios para el resto de los atacantres. Cuando está en su mejor momento, el equipo gana profundidad, velocidad y se vuelve una amenaza constante por banda.

Atletico de Madrid v Real Madrid: Spanish Super Cup preview | NurPhoto/GettyImages

Mientras desde Inglaterra se habla de intereses y propuestas, en Madrid el discurso es otro. La prioridad pasa por el rendimiento inmediato y por reconstruir una versión de Vinícius que disfrute jugar y, desde ahí, marque diferencias. Xabi Alonso no alimenta rumores ni confronta escenarios futuros. Su enfoque es claro y práctico: el presente del Real Madrid pasa por tener a Vinícius Júnior en plenitud.

En un entorno donde el mercado suele imponer la narrativa, el entrenador eligió el camino más simple y, a la vez, el más complejo: devolverle al futbolista la confianza, el protagonismo y la sonrisa. Porque cuando Vinícius está bien, el Real Madrid también lo está.

