Xabi Alonso habló sobre la posible titularidad de Bellingham y Camavinga en el derbi ante el Atlético de Madrid

Xabi Alonso mantiene su temple. Nunca se lo ve sobrepasado, aunque su Real Madrid dispute el primer derby de su era, nada menos que en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, con una sustancial diferencia de puntos entre ambos (9) y con su equipo como único líder y habiendo ganado todos los partidos disputados hasta acá en LaLiga.

Por eso, y a poco más de 24 horas para que comience el partido, el donostiarra habló ante los medios de comunicación presentes en el último entrenamiento antes del duelo por la jornada 7.

Sobre el ambiente del Metropolitano, Xabi expresó: "Es un ambiente bonito, los derbis son especiales. Incluso en los días previos se nota en la ciudad y la comunidad. Cuando sabes lo que hay en juego te motiva más, tienes las ganas de hacerlo bien. Esperamos un ambiente potente. Es un partido exigente".

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Tras su primer gol con el Madrid, el entrenador habló de Mastantuono: "Franco tiene muchísimas cosas buenas. Por la edad que tiene, la adaptación ha sido muy buena. La calidad que tiene, la personalidad y lo competitivo que es. Tiene que coger conceptos, pero ese gen competitivo es algo fundamental para nuestro equipo".

Además, expresó que "están todos a disposición" y que "tanto Jude (Bellingham) como Eduardo (Camavinga) pueden ir desde el inicio. No queremos adelantar nada. Necesitamos de todos".

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Respecto al nivel de Vinicius y el duelo que siempre tiene con la grada del Aleti, el entrenador se sinceró: "Hay que centrarse en el partido, para lo que tenemos que estar preparado. Vini es un jugador fundamental para nosotros, jugó un gran partido ante el Levante. Me gustó verle sonreír. Para mañana la preparación va a ser la misma".

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

El Real Madrid publicó la lista de 23 convocados para el partido ante el Atlético de Madrid.

Portería: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensa: Carvajal, Militao, Alaba, Asencio, Carreras, Fran García y Huijsen.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Güler y Ceballos.

Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp