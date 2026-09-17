Xabi Alonso pierde a una figura del Chelsea y enfrenta un nuevo problema

El inicio de la etapa de Xabi Alonso en el Chelsea tendrá su primer gran desafío con las lesiones: Joao Pedro fue retirado de la convocatoria de Brasil para la próxima fecha FIFA debido a una molestia cuyo alcance todavía no fue informado, una situación que pone en duda su presencia para el próximo compromiso en la Premier League.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La posible ausencia llega en un momento especialmente delicado para el conjunto londinense; aunque mostró problemas defensivos durante las primeras semanas de la temporada 2026/27, su ataque se convirtió en una de sus principales fortalezas, con el brasileño, Cole Palmer y Morgan Rogers formando un tridente que encontró rápidamente entendimiento dentro del campo.

🚨❌ João Pedro, out of Brazil squad for the upcoming games due to injury — Federation has confirmed. 🇧🇷 pic.twitter.com/0W06jBBGIk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2026

Sus números explican la preocupación

Joao Pedro tuvo un comienzo destacado bajo las órdenes de Alonso. En apenas cuatro apariciones en el campeonato inglés, registró tres goles y tres asistencias, cifras que reflejan su influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Los Blues deberán visitar este viernes al Brentford, que se encuentra apenas un punto y una posición por debajo en la clasificación. Por eso, la situación física del delantero adquiere todavía mayor relevancia para el técnico español, que podría verse obligado a modificar una fórmula que había comenzado a dar resultados.

Welbeck aparece como la primera opción

Ante la eventual baja del brasileño, Danny Welbeck aparece como el principal candidato para ocupar la posición de centro delantero. El atacante de 35 años tuvo una participación más limitada en la Premier, aunque aprovechó sus oportunidades en las copas: marcó tres goles en apenas dos partidos de la Carabao Cup.

Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Chelsea Football Club/GettyImages

El problema para Alonso estará en mantener la conexión que Joao Pedro construyó con Palmer y Rogers. Welbeck puede aportar experiencia y capacidad para asociarse, pero sus características son diferentes a las del brasileño, especialmente en movilidad y desequilibrio.

Alonso todavía tiene alternativas

Otra posibilidad es Emmanuel Emegha, fichado desde el Strasbourg durante el mercado de verano. Sin embargo, el delantero neerlandés se recupera de una lesión muscular y todavía no tuvo minutos con el Chelsea. Aunque su regreso estaría cerca, el cuerpo técnico podría optar por no acelerar su vuelta.

Si finalmente tampoco está disponible, Alonso podría recurrir a una solución más experimental, con Palmer o Rogers como falsos nueves. Estevao o Pedro Neto también aparecen entre las alternativas para modificar el esquema.

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