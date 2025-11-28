Xabi Alonso puede recuperar a una pieza de peso dentro de su plantilla para el partido contra el Girona

El Real Madrid recupera piezas importantes de cara al partido del domingo ante el Girona. Una de las noticias más destacadas es el inminente regreso de Franco Mastantuono, quien estaría muy cerca de volver a una convocatoria tras casi dos meses fuera por lesión.

El joven argentino ha atravesado una larga recuperación debido a una pubalgia, dolencia que lo ha alejado de los terrenos de juego y que ha exigido un trabajo especial para evitar recaídas. Su evolución ha sido positiva en las últimas semanas, lo que ha permitido que Xabi Alonso lo contemple nuevamente.

Rüdiger y Militao también podrían entrar en la convocatoria de Xabi Alonso para medirse al Girona (domingo, 21:00 horas). Por su parte, Huijsen es duda debi



De acuerdo con reportes recientes en España, el mediocampista podría aparecer en la lista de convocados para visitar Montilivi. Sería su primera presencia desde que cayó lesionado, un retorno muy esperado considerando el rol ascendiente que había tomado dentro del equipo.

Antes de su problema físico, Mastantuono se había convertido en una de las grandes apuestas de Xabi Alonso, incluso llegando a tener un papel de titular recurrente debido a su calidad técnica, visión de juego y madurez táctica pese a su corta edad.

El plan del cuerpo técnico no es precipitar su retorno competitivo. La idea es que, en caso de ser convocado, el argentino parta desde el banquillo, con la posibilidad de ver minutos únicamente si el contexto del partido lo permite y si las sensaciones físicas son óptimas.

El Real Madrid ha experimentado semanas complicadas en materia de lesiones, pero la recuperación de varios futbolistas —incluidos Rüdiger y Militão— abre la puerta a una convocatoria más profunda y competitiva. En ese escenario, Mastantuono podría reincorporarse progresivamente al ritmo del equipo.

El club mantiene prudencia, sobre todo porque la pubalgia es una lesión delicada y recurrente si no se maneja adecuadamente. Aun así, el optimismo es claro: Mastantuono está cada vez más cerca de volver a vestir la camiseta blanca en un partido oficial.

