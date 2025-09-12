Xabi Alonso respondió a la posibilidad de que Franco Mastantuono juegue el Mundial sub-20 con Argentina

Xabi Alonso se presentó en la rueda de prensa previa al encuentro del Real Madrid ante la Real Sociedad en San Sebastián.

Explicó que Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Rodrygo pueden jugar juntos, además de dejar clara la postura suya y del club ante la posibilidad para Franco Mastantuono de jugar el Mundial Sub 20. No esquivó la posibilidad de volver a jugar con tres centrales como en el Mundial de Clubes de Estados Unidos y mucho más.

"Pueden jugar juntos los 3 (NdeR: Rodrygo, Mbappe y Vinicius) lo han hecho mucho antes. No está descartado, que no lo hayamos hecho hasta ahora no es nada. No se pueden sacar conclusiones en un sólo tres partidos", explicó Xabi Alonso.

Acerca del duelo en Anoeta, el estadio que le vio crecer y formarse como futbolista profesional, Xabi Alonso habló con cariño sobre su padre, pero no se explayó en sus respuestas. "Espero que mi padre vaya con nosotros (rísas). Es un partido especial en casa".

Respecto a la vuelta de Bellingham, sentenció: "Quiero ser un poco optimista y esperar que esté antes de octubre. Hace cosas parciales, sin contacto, pero Jude está haciendo un gran esfuerzo en la recuperación. A ver si la semana que viene puede dar pasos adelante y cuando tengamos buenas sensaciones, le estamos esperando". Además, celebró que no haya habido lesiones en el parón internacional. "Lo más importante es que han venido a tiempo y sanos. Sí que hemos tenido aquí más jugadores de los que se suelen tener. Estamos en fase de seguir consolidando cosas".

Entre otros puntos importantes, el entrenador Tolosarra comentó sobre la defensa de tres centrales y su explicación de por qué la utilizó en el Mundial de Clubes. "Fue porque el Mundial era un contexto diferente al de ahora. Necesitábamos plan de partido, no construir lo que queremos ahora. No eran tres centrales, era un medio metido ahí. No me he olvidado de ello, tenemos cinco centrales así que por las calidades de los jugadores podemos hacerlo. Que no haya pasado en tres partidos no es conclusivo, queda mucho".

Por último, se pronunció sobre la posibilidad de que Franco Mastantuono juegue el Mundial sub-20 con Argentina. "Si depende de nosotros, se queda con nosotros".

