Xabi Alonso rompe el silencio y habla de su relación con Vinicius Jr.

Xabi Alonso salió al paso de los rumores que apuntan a una fractura total en su relación con Vinicius Jr. El técnico del Real Madrid negó cualquier tensión y aseguró que ambos mantienen una comunicación fluida, intentando frenar estas versiones que han aumentado en las últimas semanas.

Durante una conversación con TNT Sports Brazil, Alonso habló de su vínculo con el brasileño y fue contundente: “La relación con Vini Jr es muy buena; Vini es considerado un jugador clave y hay una confianza mutua entre nosotros”, expresó, poniendo freno a la narrativa que circula dentro y fuera del vestuario.

🚨 Xabi Alonso: “The relationship with Vini Jr is very good; Vini is considered a key player and there's mutual trust between us”.



“We talk before matches, he knows what I'm thinking, I know what he's thinking… it’s best way to make decisions together”, told TNT Sports Brazil. pic.twitter.com/ksvVTVKipC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2025

El entrenador agregó que su dinámica con el futbolista es más cercana de lo que se especula: “Conversamos antes de los partidos, él sabe lo que estoy pensando, yo sé lo que él está pensando… es la mejor manera de tomar decisiones juntos”, reforzando así su intención de apaciguar el ruido.

Esto llega en un momento delicado. En los últimos encuentros se registraron algunos gestos en el campo por parte de Vinicius que fueron interpretados como desplantes hacia el técnico. A ello se suma el creciente rumor de que el brasileño podría negarse a renovar su contrato si Xabi Alonso continúa en el banquillo merengue.

Diversas fuentes han apuntado a que Vini desea un cambio de entrenador para continuar su carrera en Madrid. Aunque no existe una postura oficial del jugador, el escenario ha provocado inquietud en la directiva, que ya analiza posibles consecuencias a corto y mediano plazo.

Alonso, consciente de la presión mediática, intenta brindar estabilidad. El club vive una etapa compleja en la que resultados, renovación de liderazgo y tensiones internas han generado una tormenta de especulaciones. El técnico apuesta por enviar un mensaje de unidad para evitar que la polémica afecte el rendimiento colectivo.

Por ahora, la postura pública del entrenador es clara: no existe ruptura. Sin embargo, dentro del entorno madridista continúa la incertidumbre sobre el futuro de Vinicius Jr. y su renovación. La calma que intenta transmitir Alonso podría ser solo el primer paso para desactivar una situación que amenaza con escalar aún más.