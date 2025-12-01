Xabi Alonso se jugará su futuro en el Real Madrid en los próximos partidos

El Real Madrid anunció con gran expectativa la llegada de Xabi Alonso el pasado mayo. Tras un exitoso ciclo en el Bayer Leverkusen —con el que conquistó la Bundesliga, la Copa Alemana y la Supercopa de Alemania—, el estratega español fue elegido como el sucesor del histórico Carlo Ancelotti.

Sin embargo, en cuestión de meses, el prometedor proyecto del técnico vasco ha sufrido un giro inesperado y podría llegar a su fin antes de lo previsto.

De acuerdo con un reporte del medio The Athletic, la directiva del Real Madrid no está satisfecha con el rendimiento del equipo en la primera mitad de la temporada 2025/2026 y no se descarta la salida de Alonso. Según esta información, su permanencia dependerá de los resultados, y el desempeño, que su equipo tenga en las próximas semanas.

Real Madrid’s performance continues to be a concern at all levels at the club.



One source said things looked “very difficult” because “we’re playing very badly”.



Another described Sunday’s result - a 1-1 draw - and performance against Girona, a team in La Liga’s relegation… pic.twitter.com/w2HyjTM40s — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 1, 2025

En este sentido, el partido del miércoles ante el Athletic Club en San Mamés será de vital importancia para la continuidad del proceso de Xabi Alonso.

El declive del Real Madrid de Xabi Alonso

Aunque el Real Madrid no alcanzó la final, su desempeño en el Mundial de Clubes dejó buenas sensaciones y alimentó la expectativa de una temporada prometedora. No obstante, tras 14 jornadas disputadas en LaLiga, el proyecto de Xabi Alonso comienza a generar dudas.

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El Real Madrid ocupa actualmente el segundo puesto de LaLiga con 33 puntos en 14 jornadas. Lo preocupante es que el conjunto blanco encadena tres empates consecutivos frente a algunos de los rivales más modestos del torneo: Rayo Vallecano, Elche y Girona. En la Champions League, los merengues marchan quintos y su rendimiento ha dejado un mal sabor de boca.

Más allá del rendimiento deportivo, Xabi Alonso también ha sido objeto de críticas por sus confrontaciones con miembros clave de la plantilla, entre ellos Vinícius Júnior y Federico Valverde.

¿Podrá recomponer el camino? ¿O la directiva merengue prescindirá de sus servicios?

