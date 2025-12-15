Xabi Alonso se queda sin margen de error pese a la victoria del Real Madrid frente al Alavés

Llegó contra las cuerdas al partido contra el Alavés, y pareciera que todavía está cerca de la lona, pero Xabi Alonso resiste en el Real Madrid.

Los Blancos ganaron 1-2 en Vitoria ante el equipo que dirige el argentino Eduardo Coudet con goles de Mbappé y Rodrygo. Gracias a esa victoria el entrenador de los blancos tomó aire, sigue escolta del FC Barcelona, a cuatro puntos de los dirigidos por Hansi Flick.



Ahora llegan al duelo ante el Talavera por la Tercera ronda de la Copa del Rey con la obligación de seguir ganando por rival, instancia e historia.

Es que de cara a la continuidad del entrenador, el Real Madrid preferiría retener a Xabi Alonso mientras los resultados lo permitan. Sin embargo, el margen de error es inexistente.

Más allá de explorar opciones de entrenadores que no convencen y donde Álvaro Arbeloa suma puntos ante una salida temprana de Xabi Alonso, en las oficinas de Valdebebas confían en que el club termine el 2025 con tres victorias consecutivas: a la ya conseguida ante el Alavés, sumar la de la Copa del Rey y el sábado ante el Sevilla por LaLiga, antes del pequeño receso previo a reiniciar la competencia el 4 de enero del 2026 ante el Betis en el Bernabéu.

Y esta posible situación trae aparejada otra cuestión determinante para el calendario blanco: superado el ultimatum en Vitoria por LaLiga, Xabi Alonso dirigirá al Real Madrid en la Supercopa de España en Riad, con la primera semifinal ante el Atlético de Madrid, salvo una hecatombe futbolística justamente ante el Talavera o el Sevilla de Matías Almeyda el próximo fin de semana.

De cara al próximo partido, el entrenador recupera a algunos futbolistas. Ningún lesionado estará óptimo y a disposición, pero sí aquellos que están suspendidos por LaLiga, como Endrick, Álvaro Carreras y Fran García. Seguirán suspendidos para el partido contra el Sevilla en LaLiga y volverán ante el Betis.

