Xabi Alonso se refiere a los rumores que indican que su puesto como entrenador corre riesgo

Xabi Alonso atraviesa su momento más tenso desde que tomó el mando del Real Madrid. Los irregulares resultados de noviembre encendieron alarmas en la directiva y desataron rumores sobre un posible despido anticipado. Sin embargo, el técnico español se mantiene firme y asegura no tener preocupación alguna por su futuro inmediato.

“Estoy tranquilo. No tengo ninguna preocupación sobre mi continuidad”, declaró el entrenador cuando fue cuestionado por los reportes que circulan sobre una eventual destitución. Su postura, más que desafiante, apuntó a transmitir calma en un entorno que ha vivido semanas turbulentas.

Xabi subrayó que su enfoque sigue puesto en el trabajo diario y en la construcción del equipo. Recordó que la temporada apenas ha superado su primer tramo y que se ve formando parte del proyecto en los próximos meses. Para él, no hay dudas: “La temporada es larga y me veo siendo parte de ella”, afirmó con seguridad.

El contexto deportivo explica la tensión. Noviembre fue un mes difícil para el Real Madrid, con resultados que complicaron tanto su posición en LaLiga como su rendimiento en Champions League. El equipo mostró falta de claridad ofensiva, fragilidad defensiva y un evidente bajón anímico que aún intentan revertir.

La directiva, aunque no contempla un cambio inmediato, sí ha comenzado a analizar de manera interna si la apuesta por Xabi Alonso como sucesor de Carlo Ancelotti fue realmente acertada. El fichaje del técnico vasco representó una apuesta a futuro, pero los tropiezos recientes han abierto un periodo de evaluación permanente.

Fuentes internas señalan que el club seguirá observando su desempeño durante los próximos meses antes de tomar decisiones estructurales. Aunque no existe un ultimátum formal, la exigencia en el entorno blanco es máxima y los resultados serán la vara definitiva para medir la continuidad del entrenador.

Pese a ello, Xabi mantiene una postura serena. Confía en la capacidad del plantel para recomponer el camino y en su propio trabajo para enderezar el rumbo.

