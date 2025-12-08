Xabi Alonso se tambalea en el banquillo del Real Madrid: "No pienso en eso"

El Real Madrid acaba de dar un paso atrás en sus aspiraciones de acercarse al Futbol Club Barcelona como líder de la temporada 2025/26 de LaLiga y es que cayó dos tantos por cero frente al Celta de Vigo en esta Jornada 15, algo que no sucedía desde el 5 de noviembre del 2006.

Como suele pasar en la órbita de lo equipos de élite, se hila un mal resultado y comienzan las especulaciones, tal y como ha sucedido esta noche con Xabi Alonso, a quien en conferencia de prensa se le cuestionó sobre su posible salida del banquillo madridista, esto luego de terminar segundo de la clasificación y en vísperas a enfrentarse al Manchester City en la UEFA Champions League.

El director técnico español respondió con mucha categoría ante estas preguntas, en donde se aseveró que de perder contra los dirigidos por Pep Guardiola podría salir de su actual equipo, afirmando que eso lo tiene sin cuidado, ya que solo piensa en sacar un resultado positivo.

'¿Me despiden si el City nos gana?' Nos jugamos tres puntos en la Champions. Eso es lo importante. Queremos demostrar que somos capaces de jugar mejor que hoy. No pienso en eso (su despido), sólo pienso en nuestro partido del miércoles. Xabi Alonso

Hablando del presente, Alonso fue crítico con lo demostrado en el Estadio Abanca Balaídos, ya que afirmó que aunque consideró que las decisiones arbitrales no fueron las correctas, su equipo reaccionó de buena forma y hasta llegó a ser mejor con diez jugadores en el campo.

De alguna manera fuimos mejores con 10 que con 11, con once trabajamos menos que con 10, al menos luego empezamos a correr. Habíamos planteado el partido para jugar con buen ritmo... nos han faltado cosas. Xabi Alonso

Aunque sí fue duro consigo mismo y los suyos, el español también aprovechó para afirmar que no le gustó para nadar el trabajo arbitral de Alejandro Quintero, de dejar claro que sí viven un momento complejo y que perder en casa le parece algo que no deberia suceder.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026