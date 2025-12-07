Xabi Alonso sorprende con dos cambios clave para el Real Madrid vs Celta de Vigo

El Real Madrid enfrentará este domingo 7 de diciembre al Celta de Vigo en la jornada 16 de LaLiga. A media semana, los merengues derrotaron al Athletic Club y cortaron una racha de tres empates consecutivos. Ahora, el equipo de Xabi Alonso buscará superar a los Celestes para mantenerse en la pelea por el liderato y colocarse a un punto del FC Barcelona.

Para el duelo en el Estadio Santiago Bernabéu, Xabi Alonso hará algunas modificaciones respecto al último encuentro. La principal novedad será la salida de Antonio Rüdiger, quien irá al banquillo, mientras que Raúl Asencio del Rosario ocupará su lugar en la defensa.

El segundo ajuste de Xabi Alonso será el regreso de Arda Güler al once inicial, después de haber comenzado en la banca frente al Athletic. La pieza sacrificada será Eduardo Camavinga, quien partirá como suplente este domingo.

De esta forma, todo indica que Xabi Alonso apostará por una defensa inédita. Raúl Asencio ocupará el lateral derecho, mientras que Éder Militao y Álvaro Carreras formarán la pareja de centrales. El puesto habitual de Carreras en la banda izquierda será cubierto por Fran García.

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Los movimientos de Xabi Alonso apuntan a la rotación pensando en el compromiso de mitad de semana contra el Manchester City por la Champions League, programado para el miércoles 10 de diciembre en el propio Santiago Bernabéu.