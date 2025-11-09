Xabi Alonso tras el empate ante el Rayo Vallecano: "Me preocupa el seguir creciendo"

El Real Madrid vivió uno de sus partidos más complicados de la temporada en su visita al Estadio de Vallecas. Los merengues se estrellaron contra un Rayo Vallecano ultra combativo dirigido por Íñigo Pérez y no pudieron pasar del 0-0. Pese a liderar LaLiga con 31 puntos, el equipo de Xabi Alonso encadena dos partidos sin ganar —ante el Liverpool en Champions y ahora ante el Rayo— y, lo que resulta aún más alarmante, dos encuentros consecutivos sin marcar un solo gol.







En la rueda de prensa posterior al partido, Xabi Alonso fue cuestionado sobre el pobre rendimiento ofensivo. El técnico merengue admitió que esperaban un duelo intenso y cerrado, tal y como finalmente se vivió en Vallecas, y reconoció que el Rayo ejecutó a la perfección su plan.



Estábamos preparados para un partido exigente. En los años anteriores costó y esta vez igual, el Rayo te exige mucho, no pudimos desequilibrar, un contexto frenético y hoy fue igual Xabi Alonso

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Cuando se le preguntó al técnico español si le preocupaba que su equipo suma dos partidos sin ganar y sin marcar, Xabi Alonso fue contundente y señaló que todavía falta un largo trecho para que termine la temporada, y que hay que tener "mesura" a pesar de la gran exigencia que tiene su equipo.

Me preocupa el seguir creciendo, haciendo una autocrítica constructiva, es el Madrid, aún estamos en noviembre, hay que tener exigencia propia y también mesura (...) Sabemos donde estamos, en los momentos buenos y los malos hay que saber equilibrarlos, convivimos con esta exigencia máxima Xabi Alonso

El Real Madrid volverá a la actividad el próximo domingo 23 de noviembre, después del parón por la Fecha FIFA, y se medirá ante el Elche CF en el Estadio Manuel Martínez Valero. ¿Los merengues volverán al camino de la victoria en la jornada 13 de LaLiga?