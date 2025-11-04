Xabi Alonso tras la caída del Real Madrid ante el Liverpool: “Esta derrota fue diferente a la del Wanda”

El Real Madrid visitó al Liverpool en Anfield durante la cuarta jornada de la Champions League, este martes 4 de noviembre. El duelo fue sumamente equilibrado y se resolvió por detalles sutiles: en el minuto 61, Alexis Mac Allister irrumpió para marcar el 1-0 definitivo en favor de los Reds.

Gracias a esta victoria, el Liverpool escaló al sexto puesto de la competición y puso fin al invicto del Real Madrid en el torneo. En rueda de prensa, Xabi Alonso, entrenador del conjunto blanco, analizó el encuentro —su segunda derrota de la temporada— tras un duelo de gran intensidad.



Alonso, quien integró la plantilla del Liverpool durante su etapa como jugador, evitó referirse al arbitraje y enfatizó que el partido fue equilibrado.



Ha sido un partido intenso, con una primera parte igualada, en el que hemos ido de menos más. Y en la segunda, todo ha sido muy ajustado, cuestión de pequeños detalles. Esas faltas un poco innecesarias nos han hecho perder la iniciativa Xabi Alonso

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En sus declaraciones, el entrenador del Real Madrid señaló que en el fútbol existen diversas formas de perder, y que la derrota ante los Reds este martes difiere de la sufrida frente al Atlético de Madrid a finales de septiembre, cuando cayeron 5-2 ante los colchoneros en el Estadio Metropolitano.



Ha habido un momento en el que se les ha puesto muy de cara... y hay muchas formas de perder. La de hoy es muy diferente a la del Wanda. Hoy se dio todo. Se ha competido. La actitud ha sido buena. Nos ha faltado un poco de algunas cosas que deberemos mejorar para el futuro, porque seguro que vendrán más de estos. Pero hoy era el más complicado de la primera fase de Champions Xabi Alonso

Liverpool y Real Madrid se han enfrentado un total de 13 ocasiones en la Champions League. Con la victoria de hoy, los Reds llegan a cinco victorias, por un empate y siete derrotas ante el conjunto español.

El Real Madrid volverá a la acción este domingo 9 de noviembre, cuando visite al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas por la jornada 12 de LaLiga.